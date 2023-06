Estos son los problemas estructurales que agudizan la desnutrición en Colombia

Quizás la mayoría de los colombianos se pregunta: ¿Por qué Érika, Wilmer y 800 niños más en el departamento de La Guajira se pierden en la desnutrición? ¿Cómo así que ya no podrán ser inteligentes?

Algunos culpan a la cultura Wayúu, otros a la corrupción y otros a la geografía agreste del desierto.

Llegamos a la ranchería Aluatatú, donde hay aproximadamente 40 niños, 10 mujeres y 1 hombre llamado Joseito Espinayu. Él es la autoridad indígena, es decir, quien autorizó mi ingreso a esta comunidad.

Le preguntó a Espinayu por el control de natalidad. Él y las mujeres que lo acompañan detrás se ríen de mi pregunta, como si fuera algo absurdo.

“Más adelante, cuando nosotros estemos viejos, estaremos tranquilos porque nuestros hijos nos van a ayudar y trabajarán para nosotros”, afirmó el líder indígena.

Ahora hago un recorrido para saber qué piensan las mujeres.

Aseguran que en la cultura wayúu es muy importante la familia: “Tener una familia numerosa es muy valioso para una mujer wayúu, tener varias hijas hembras significa que el día en que ella se muera, ya tiene quién la llore y si tiene muchos hijos varones, el día en que ella se muera tiene a quién cargue el cajón hasta el cementerio”.

También hablo con Lida, mamá de seis hijos y quien, con cierta discreción, me revela que ella ya está planificando. Según lo que nos cuenta la traductora, algunas entidades de salud logran, de forma muy discreta, entregar anticonceptivos a algunas madres wayúu. Otras utilizan la ralladura de malambo para no quedar en embarazo.

Sin embargo, la mayoría no está de acuerdo con este tipo de prácticas.

“Aquí el tema de los anticonceptivos se ve más como una cosa que trae enfermedades”, dice Rosario Gutiérrez, la autoridad tradicional de la comunidad de Ishamana.

Este pueblo indígena definitivamente no quiere abandonar lo único que le pertenece, que es su cultura. Estar en la tierra de sus padres es una cuestión de amor y tradición.

¿Cuáles son los problemas estructurales?

Estando aquí, identificamos los problemas estructurales que agudizan la desnutrición en Colombia.

El acceso al agua es nulo. Ellos insisten en que una empresa minera desvió su río y desde ese momento empezó la condena del pueblo wayúu. Sin agua, no hay hidratación ni para ellos ni sus chivos, no pueden ser autosostenibles, no pueden cultivar.

“Aquí no tenemos agua, ni un tanque con el cual aprovechar las aguas lluvias. En estos momentos, la falta de agua es uno de los principales problemas”, agrega Joseito Espinayu.

Otro problema es la corrupción, y los anuncios políticos. La corrupción en Bogotá se ve reflejada en una vía sin terminar, un “elefante blanco” o un servicio no prestado. En La Guajira, la corrupción se mide en vidas.

El hambre y el analfabetismo también se heredan: los padres de Érika y de Wilmer también padecieron desnutrición y tuvieron una lesión en sus cerebros, por lo que no están calificados para aplicar a ningún trabajo que represente un ingreso significativo para ellos y sus familias.

El tercer problema es la ubicación y extensión del territorio, ya que llegar a estas rancherías es muy difícil y costoso. Solamente en gasolina se gastan 200.000 pesos y se logra llegar solo a dos comunidades.

Pero la responsabilidad no es solo del Estado. Una solución a corto plazo sería disminuir el desperdicio de alimentos, porque con la comida que nosotros desechamos podríamos alimentar a Érika, a Wilmer y a 500.000 niños más que hoy sufren de esta enfermedad de cerebros desnutridos.