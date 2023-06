Debate entre Werner Zitzmann e Isabel Zuleta: ¿hay que reglamentar la libertad de prensa?

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se pronunció sobre la polémica propuesta de “intervenir” medios de comunicación, después de reprochar un informe en el que se relaciona al presidente Petro con el escándalo entre Laura Sarabia y Armando Benedetti.

“En relación con la expresión intervención, me mantengo. Es evidente que la revista Semana no está cumpliendo con la obligación constitucional del derecho a la verdad, el mismo en el que se habla de libertad de expresión”, aseguró.

Sobre el caso puntual del testigo citado en un medio de comunicación, aseguró que personas mencionadas por esta persona deben tener acceso a la información para así tener derecho a la defensa.

“La única manera de resolver esta duda que tenemos sobre el testigo, que es la única fuente y no tiene contrastación. Por lo tanto, el derecho a la defensa, a la verdad y las personas señaladas como el presidente Petro no pueden acudir a esos derechos. Entonces la libertad de prensa tiene límites”, sostuvo.

“Si bien es una fuente reservada, lo mínimo que se tiene es la garantía al derecho de defensa. Antes de hacer esas publicaciones, 9 artículos, entrecomillados, sin contrastación. Consulten a la otra persona, es lo mínimo”, añadió.

¿Qué debe hacer la Fiscalía?

“Realmente es lamentable que no confiemos en los procedimientos de la Fiscalía. Cuando se pide investiguen es precisamente en el marco del debido proceso, si no tenemos eso no tenemos garantías de nada”, expresó Zuleta.

Además, indicó que no es necesariamente un allanamiento lo que debe hacer la Fiscalía.

¿Fiscalía debe ser el editor supremo de los medios?

“Hay que diferenciar los hechos de las opiniones. Si no hay eso en materia periodística es muy difícil. Aquí no se emitieron opiniones, se hicieron aseveraciones que afectan la honra y el buen nombre de una persona”, afirmó la senadora.

Por su parte, Werner Zitzmann, director de la Asociación Colombiana de Medios, se mostró preocupado por las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico, pues lo que dice va en contra de la lucha de la prensa por su libertad durante siglos.

“Quedo perplejo porque esto es como recibir una visita de otro planeta en donde nos vienen a contar cómo funciona la libertad de prensa. Al periodismo le corresponde hacer una investigación periodística, no judicial. Lo que se hace son investigar hechos, se tienen fuentes y se produce una información pública”, aseguró.

“Las investigaciones pueden tener más o menos fuentes, pero eso es lo que hace el periodismo investigativo”, agregó.

De la misma manera, Zitzmann habló del episodio en el que la Fiscalía General de la Nación ordenó una inspección en la sede de Noticias Uno, ¿por qué en ese caso sí intervino el ente acusador?

“No importa si es Noticias Uno o un gobierno u otro. Los principios son los mismos si son constitucionales, son universales en donde las democracias contemplan la libertad de expresión”, comentó.