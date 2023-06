La CUT aseguró que la reforma laboral se hundió a punta de “triquiñuelas”

Tras darse a conocer que el proyecto de la reforma laboral se hundió este 20 de junio en el Congreso de la República, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que fue uno de los sindicatos del país que abanderó y pidió la aprobación de dicha reforma, aseguró que la misma se hundió por diferentes situaciones sospechosas y sobre todo por la falta de compromiso de los congresistas de la oposición al Gobierno Petro.

En sus declaraciones, el presidente del sindicato, Francisco Maltés, dijo “a punta de triquiñuelas, los congresistas de la oposición en la Comisión Séptima en Cámara, lograron que este 20 de junio no se aprobara en primer debate el proyecto de ley de reforma laboral; no van a trabajar, no van a cumplir sus funciones, que para eso les pagamos los colombianos; asimismo hay una recusación contra los congresistas de esta célula legislativa con el vago y simplón argumento de que son empleados públicos, no tiene nada que ver; tercero, hoy de una manera sospechosa se fue la luz en el recinto de Comisión Séptima de Cámara”.

Seguido a esto, la CUT invitó al Gobierno Petro, incluida la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, para que se convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso y así se pueda aprobar en primer debate el proyecto de la reforma laboral, teniendo en cuenta que ya avanzó en su respectivo trámite en las sesiones ordinarias al aprobarse la ponencia de esta.

Finalmente, la CUT expresó que el país votó por esa idea del Gobierno Petro que hace parte del cambio social que se busca y que a través de la movilización pacífica se deben exigir que esto se cumpla.