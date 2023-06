“Voy a estar con ustedes”: papa Francisco a jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud

El papa Francisco garantizó este 22 de junio que estará presente en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 (JMJ) que acogerá la ciudad lusa de Lisboa en la primera semana de agosto ante las dudas generadas en las últimas semanas por su estado de salud: “Voy a estar con ustedes”.

“Faltan 40 días, como una Cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir pero el médico me dijo que puedo ir, así que voy a estar con ustedes”, afirmó en un vídeo divulgado este jueves en el canal de Youtube de la JMJ Lisboa.

El papa Francisco respondió así, sosteniendo una maleta promocional del evento, a las dudas sobre su presencia en Portugal, después de que fuera intervenido hace dos semanas por una hernia abdominal que le llevó a estar nueve días ingresado en un hospital en Roma, ya que su ausencia llevaría a la cancelación del evento.

“Adelante los jóvenes y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a las ideas. Pobre gente. Han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro”, añadió Francisco.

Así mismo, en otro vídeo también divulgado este 22 de junio, el pontífice agradeció su labor a los voluntarios de la JMJ 2023, que “están posibilitando toda la infraestructura” del evento.

“La Jornada no se puede hacer sin el trabajo de ustedes. Por eso les digo gracias. Gracias por ser semilla, porque ustedes son como la semilla. Van a florecer desde abajo. No se ve pero el fruto va a aparecer. Gracias por dar una mano a esta organización. Gracias por la generosidad y por no dejarse seducir por los cantos de sirena”, recalcó.

En su agradecimiento advirtió que “lo peor” tendrá lugar del 1 al 6 de agosto, “cuando, en plena jornada, tengan que mantener la estructura del orden, de salud, de alimentación, de limpieza”.

Por su parte, el papa Francisco llegará el día 2 de agosto y permanecerá en Portugal hasta el 6, con una parada el 5 en el Santuario de Fátima.

Obras evangelizadoras en marcha

A 40 días del macroevento católico, están en construcción los escenarios que acogerán las misas de inicio y conclusión de la JMJ.

La Fundación JMJ Lisboa 2023 ha informado de que el palco de apertura, que estará ubicado en lo alto del céntrico parque lisboeta de Eduardo VII y que también acogerá dos eventos con la presencia del papa, estará listo en un mes.

En este mismo periodo, Lisboa ha decidido desmontar una escultura de forma fálica que se encontraba a escasos metros de donde iba a estar el escenario para, según defiende, restaurarla.

La obra, un monumento de piedra del artista luso João Cutileiro (1937-2021), fue instalada en 1997.

“No lo estamos escondiendo del papa”, dijo el alcalde de Lisboa, el conservador Carlos Moedas, que aseguró en declaraciones a periodistas que la obra necesitaba ser rehabilitada desde hace mucho tiempo y por eso se ha empezado a desmontar, por motivos de “conservación” y “restauración”.

El escenario donde tendrá lugar la misa final, con la presencia del papa, a las orillas del Tajo, en frontera entre Lisboa y Loures, estará concluido en cerca de tres semanas, según el consistorio romano.