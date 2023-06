CRC anunció cambios para agilizar la portabilidad numérica de celulares en Colombia

De acuerdo con lo informado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la causa más frecuente de rechazo en la portabilidad numérica en el país está relacionada con obligaciones vencidas o morosas, lo cual representa un 83% del total de rechazos por parte de los operadores durante el primer trimestre de 2023.

Además, se ha identificado el uso del proceso de portación para llevar a cabo fraudes mediante la suplantación de identidad de los usuarios, según señala el pronunciamiento de la CRC.

De este modo, uno de los cambios clave para facilitar la portabilidad numérica en Colombia es que ya no será necesario estar al día en las obligaciones con el operador respectivo para realizar el proceso. No obstante, esto no implica que se eliminen las responsabilidades de mora por parte del usuario, por lo que el operador podrá usar otros mecanismos de cobro.

Así mismo, se unificaron los requisitos del proceso de portación tanto para líneas en modalidad prepago como en modalidad pospago, lo cual incluye tanto en personas naturales como jurídicas la verificación de la titularidad de la línea y el envío del Número de Identificación Personal (NIP) o el Número de Identificación Tributario (NIT).

La CRC destacó la necesidad de presentar evidencia para acreditar la configuración de las causales de rechazo, teniendo en cuenta las modificaciones mencionadas anteriormente. Razón por la cual, para aumentar la transparencia del proceso, se ha establecido la obligación de validar los rechazos del proveedor y de remitir al proveedor receptor los soportes correspondientes, según indicó el comunicado de la CRC.