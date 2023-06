La procuradora acusada de no trabajar y sostenerse por amistad con Margarita Cabello

El caso de la procuradora judicial Bibiana Escobar Jaramillo, adscrita a la Procuraduría delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), viene generando tensiones internas en los despachos de esa oficina, debido a las denuncias de varios funcionarios recogidas por La W, en las que señalan a la señora Escobar, quien devenga cerca de 30 millones de pesos al mes pagados con recursos públicos, de trabajar poco, asistir poco, maltrato a sus compañeros y, para colmo, regodearse de su amistad (confesada por ella misma) con la procuradora general Margarita Cabello Blanco.

Entre la información que pudo ser establecida por W Radio por medio de fuentes plenamente identificadas dentro de la Procuraduría, así como documentos recabados, se logró conocer que la señora Escobar Jaramillo ha pedido al menos 20 permisos personales en menos de 15 meses (ingresó a trabajar allí el 8 de noviembre del 2021), es decir, más de un permiso por mes, y cuando no ha cumplido ni dos años de estar trabajando en la Procuraduría.

Pero además, las denuncias de propios compañeros de la Procuradora Judicial Grado 2 (la segunda en rango después de los procuradores principales o delegados) también la señalan de ir poco a trabajar a la oficina, cuando su deber por ley es ese, y en la respuesta del ministerio público a W Radio se acreditó que no tiene derecho a teletrabajo. A pesar de eso, sus compañeros indican que “poco se le ve”.

“A ella, por los problemas, la trasladaron del piso de donde estaban las delegadas a otro piso donde tiene una oficina muy amplia que gestionó con la secretaria, mucho mejor que la de cualquier otro funcionario y últimamente muy poco se le ve (...) muy poco se le ve y en las últimas semanas no se le ve”, señaló una de las fuentes que habló con La W sobre el tema.

Es más, al consultar a la procuradora Escobar Jaramillo sobre este punto en particular, confesó que “trabaja mucho desde casa” en teletrabajo, aunque después dijo que lo hacía cuando estaba de permiso; lo anterior no tendría lógica si se supone que está de permiso y/o enferma. De hecho, esto contradice lo informado por la propia Procuraduría, que señaló que Escobar no tiene derecho ni condiciones aceptadas para teletrabajar.

En este punto en particular, cabe resaltar que W Radio pidió a la Procuraduría conocer la relación de ingresos y salidas de la procuradora Escobar Jaramillo de la sede del Edificio Avianca (Calle 26 # 59-15 de Bogotá) desde que fue vinculada a las delegadas ante la JEP (que funcionan allí) para comprobar si está yendo a trabajar, pero el mismo ente de control impidió tal informe indicando que era información reservada, lo cual genera más dudas que impiden esclarecer si realmente la procuradora Escobar sí está yendo o no a laborar presencialmente.

LA AMISTAD “CONFESADA” CON LA PROCURADORA MARGARITA CABELLO QUIEN LA NOMBRÓ EN EL CARGO

El punto central de la polémica interna en la Procuraduría con la procuradora Escobar Jaramillo (además de la elevada tasa de permisos, y alegadas inasistencias a trabajar), es que, de acuerdo con las fuentes que hablaron con La W, la procuradora Escobar Jaramillo a pesar de su deficiente desempeño sigue en el cargo porque “alardea” de su relación cercana con la procuradora Margarita Cabello, lo cual, en palabras de las fuentes ha generado mal ambiente laboral, ha impedido que la denuncien por su falta de resultados o maltrato a compañeros, o que se tomen decisiones “arriba” sobre su continuidad.

“Trabaja muy poco, de hecho le ayudan a hacer el trabajo, personas externas una niña que hizo la judicatura, maltrata a los compañeros sobre todo a los que son de menor rango, los grita”, señaló una de las fuentes que sostuvo tales hechos con reserva a su identidad.

De hecho, La W pudo conocer que Escobar Jaramillo quien llegó a la Procuraduría delegada para el caso Urabá (04) luego, tras una relación “complicada” con sus compañeros y su jefe inmediato (lo que ella misma acepta sobre su jefe), fue trasladada de despacho a otro piso por petición de ella misma, luego de que directamente solicitara el cambio ante la “jefa” asunto que al preguntarle quién es la “jefa” e insistirle si era Margarita Cabello, su amiga, no quiso responder y cambió el tema durante la llamada.

Esta variación de despacho no resultaría extraña y contraproducente, si como lo han indicado las fuentes a La W, la señora Escobar fuese trasladada a un despacho con las mismas condiciones; pero fue enviada a la delegada para el caso 01 y 03, que cuenta con el más robusto equipo de personal (y mayor carga laboral), pero que según quienes hablaron con W Radio, esto le permite pasar “más desapercibida” mientras que el caso del que venía, el 04, cuenta con apenas dos procuradores judicial grado II (el mismo de Escobar).

“...cuando uno pasa por donde ella está con las otras procuradoras, alardea de su relación con la señora procuradora”, señaló otra fuente compañero de Bibiana Escobar que habló con W Radio.

Al consultar directamente a la procuradora Escobar sobre las denuncias recibidas en su contra y si llegó al cargo por ser amiga de la Procuradora General de la Nación (después de que de forma sorprendente su antecesor Gonzalo Reyes Torres saliera del cargo) esta respondió que no, aunque aceptó que es amiga desde la “infancia”, de la “misma cuadra” de la doctora Margarita Cabello Blanco (citando a la propia procuradora Escobar).

Incluso tal cercanía se acredita en la propia hoja de vida de Bibiana Escobar Jaramillo, donde una de sus referencias personales es la hoy Procuradora General de la Nación, desde que era presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí, sostiene que nunca ha usado su amistad declarada con la procuradora general de la Nación para mantenerse en el cargo.

Al ser cuestionada por la cercanía con la procuradora Escobar Jaramillo, y si esto ha incidido en su ingreso y continuidad en la Procuraduría, la procuradora general Margarita Cabello se defiende respondiendo que Bibiana Escobar Jaramillo fue nombrada en el cargo pero porque certificó los requisitos de más de 8 años en diferentes entidades de la rama judicial. Lo cierto y contundente es que Escobar Jaramillo fue nombrada en el cargo directamente por la Procuradora General Margarita Cabello.

LOS CUESTIONABLES RESULTADOS DE LA PROCURADORA “AMIGA”

Al consultar directamente con la Procuraduría y con la procuradora Bibiana Escobar Jaramillo sobre los resultados de su gestión (por lo menos en los primeros quince meses) generan gran preocupación, porque aunque defiende que tiene más de 400 procesos a cargo (413 en total), produjo 8 documentos/conceptos en 15 meses y en asuntos que no son de fondo.

En línea con lo anterior, sin duda para una funcionaria de su nivel y cargo resulta llamativo que presentó 0 conceptos ante los macrocasos de la JEP, su intervención principal, apenas asistió a 29 audiencias, sólo ha participado en 10 encuentros con víctimas en 15 meses y ha entregado solo 3 informes en los 15 meses de acuerdo con la información en poder de La W.

Lo que más ha reportado, y que no tiene forma de verificarse, son 535 supuestos ingresos a “revisar” como van los procesos, asunto de mero trámite, que implica en muchos casos apenas abrir una página web y sin ninguna incidencia en el desarrollo de los procesos, más si la procuradora se gana cerca de 30 millones de pesos al mes.

Entrando en ejemplos concretos, W Radio pudo constatar que la señora Escobar Jaramillo actualmente no lleva ningún caso representativo a pesar de su cargo y salario e interviene solo en casos de poca connotación para una procuradora judicial de grado II con tan elevado salario y responsabilidad.

El último proceso de renombre que tenía le fue retirado en marzo, se trata de la revisión a la condena de David Rabelo Crespo, donde aunque la Procuraduría y ella sostienen oficialmente que le quitaron el caso por decisión discrecional, las fuentes consultadas coincidieron en que la removieron por incompetencia.

La prueba palpable fue su retiro tras una audiencia en la que pidió abrir un incidente de incumplimiento contra una persona que no es compareciente ante la JEP, el señor Mario Jaimes Mejía, conocido con el alias de El Panadero y quien apenas es un solicitante de beneficios, demostrando un desconocimiento elemental de las leyes y procedimientos dentro de la jurisdicción.

Finalmente, dentro de la información recaudada por La W, quedó claro que en los 15 meses de gestión de la procuradora “amiga” de la Procuradora General de la Nación, reporta apenas la realización de (1) oficio.

Todo esto contrasta con los resultados de cualquier otro funcionario con el cargo y rango salarial de Escobar Jaramillo, donde las fuentes que hablaron indican que otros funcionarios con ese mismo rango emiten en promedio dos conceptos por semana. La procuradora Escobar dijo a La W que todo se trata de un caso de “obstinación” en su contra.