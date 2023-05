“No tengo tiempo para controvertir”: Margarita Cabello, procuradora general de la Nación

Bucaramanga

Desde Bucaramanga la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, fue enfática en que se debe respetar la independencia de cada uno de los órganos de poder y que eso significa que hay democracia.

”No tengo tiempo para controvertir, a la PGN llegan miles de solicitudes diarias de los ciudadanos pidiendo el apoyo de nuestra entidad, yo estoy muchisimo mas preocupada por todas las peticiones que me hacen los ciudadanos a quienes me les debo como procuradora, quienes me manifiestan sus inquietudes”, señaló la procuradora.

Dijo también que la mayoría de quejas que recibe por parte de los ciudadanos tienen que ver con temas de inseguridad, migración, asesinatos de líderes sociales y los proyectos que se están presentando en el congreso.

Agregó que “las decisiones judiciales se respeta y se acatan y se controvierten dentro de las propias actuaciones procesales y las decisiones de la corte constitucional son de caracter juridisccional y deben respetarse”.

Terminó diciendo que el artículo 113 de la constitución señala que los órganosdel gobierno son “autónomos e independientes y deben trabajar de manera colaborativa”.