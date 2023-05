“Pueden investigar lo que quieran”: Petro por inspección de Fiscalía a Casa de Nariño

Tras la inspección que realizaron hombres del CTI a la Casa de Nariño y al edificio Galán, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación adelantada por este cuerpo de la Fiscalía.

“Él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe, que la Constitución Nacional me autoriza, para que nos diga en qué avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo”, dijo el presidente.

En ese mismo sentido, Petro también habló de las actuaciones de la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello.

“Es que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en mi caso particular, pero que es obligatoria para toda Colombia y para toda América Latina, que dice que no se pueden quitar derechos políticos por autoridades administrativas”, dijo.

“Sí la Procuraduría es una autoridad administrativa y le está quitando derechos políticos a congresistas elegidos popularmente por el Pacto Histórico para quitar la fuerza del movimiento en el Congreso. Eso es inconstitucional, ilegal y anticonvencional dada la sentencia de la Corte Interamericana y yo juré defender la constitución”, concluyó el presidente.