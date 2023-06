“Si Millonarios no gana, apague y vámonos”: Hernán Peláez y su análisis de la final

El periodista deportivo de W Radio Hernán Peláez estuvo en el ‘Encuentro entre grandes: Una charla sobre una final histórica’, un conversatorio que trajo consigo el análisis de la final del Fútbol Profesional Colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional que se jugará este sábado 24 de junio.

“Si Millonarios no gana esta final, apague y vámonos porque Nacional no tiene su juego (…). Autuori no ha podido encontrar el camino”, aseguró.

No obstante, Peláez le hizo una clara advertencia al equipo capitalino: “no le den un metro a ese bárbaro de Dorlan Pavón, ese sí la clava”.

Asimismo, aprovechó para hablar de los dos técnicos que afrontarán la final del FPC, Paulo Autuori y Alberto Gamero. Sobre el DT ‘verdolaga’ se mostró crítico por su forma de plantear algunos partidos.

“La plata la bota como quiera Nacional. Autuori es de esos tipos que son, pero no son. Cuando uno lo ve hablando solo es porque ya está perdido, él solo se regaña, no está en el cuento”, afirmó.

Por otro lado, analizó el trabajo de Gamero en Millonarios y ante la posibilidad de que en un futuro sea técnico de la Selección Colombia, aseguró que “manejar artistas es muy difícil”.

“El hincha quiere es que ganen. Él (Gamero) mañana se juega todo porque si gana justifica todo el proceso y serán alabanzas”, mencionó.

Como el encargado de hablar de la historia del fútbol colombiano, Peláez recordó que en un inicio tanto Millonarios como Nacional tenían en común que se llamaron ‘Municipal’.

De la misma manera, expresó su admiración por Macalister Silva, un jugador clave en el funcionamiento del equipo ‘embajador’. “Lee los partidos bien porque entiende el juego”.

Gusto por los jugadores “bohemios”

Hernán Peláez hizo muchos amigos futbolistas, pero aclaró que le gustan los jugadores “bohemios, que tengan atrevimiento”.

Además, hizo una comparativo con los jugadores bohemios de antaño y los de ahora.

“Hay escándalo cuando Teo Gutiérrez o Dayro Moreno se van a bailar… Los de antes siempre lo hacían”.

Gabriel Ochoa Uribe, ¿qué lo hizo diferente?

“Él aprendió mucho en la época del Dorado. Millonarios lo ayudó y fue muy seguidor del fútbol brasileño. Ochoa no tenía la plata, pero sí ojo, entonces les sonsacaba jugadores a otros equipos (…). Ese señor fue muy importante para nuestro fútbol por la disciplina”, indicó.

América de Cali y los Rodríguez Orejuela

“América tuvo 50 jugadores argentinos que nunca vinieron a jugar. Quilmes estaba quebrado y le decían que le prestaran la plata y él decía que respaldaban la plata con el préstamo de jugadores”, dijo.