Bailarina colombiana de break dance sueña con los Olímpicos de París 2024

En la sección Una mujer W, tuvimos la oportunidad de conversar con la bailarina colombiana Luisa Fernanda Tejada, una joven amante del break dance que sueña con llegar a los Olímpicos de París 2024.

Según expresó en W Fin de Semana, la colombiana conoció la danza desde muy pequeña. “Sentí la conexión y necesidad de expresarme con el arte. Conocí el break dance a los 17 años porque uno de mis profesores me enseñó el hip hop y desde ahí me enamoré”.

Asimismo, detalló que “lo que más me ha costado y que sigo en esa búsqueda es poder tener una personalidad en el ‘breaking’ porque he aprendido de muchas personas, pero poder diferenciar un movimiento de alguien que te lo enseña a poder diferenciarlo a tu manera es crear un personaje, poder mostrar cómo me diferencio de los demás”.

