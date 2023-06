Colombianos confundieron a un ciudadano de Italia con un ladrón y lo agredieron

En Venecia, al norte de Italia, una familia de colombianos que se encontraba ahí de vacaciones fue víctima de un robo el pasado domingo 18 de junio, según informa el Corriere del Veneto. El hecho sucedió en la Taverna San Trovaso, por donde estaba pasando un residente de esa ciudad llamado Diego Nason.

De acuerdo a la información publicada por el diario italiano, los colombianos acusaron a Nason como el autor del crimen. Acto seguido, lo agredieron, lo empujaron al piso y le propinaron patadas que le generaron fracturas en las costillas y lesiones en la cara.

Resulta que, según el diario, los colombianos, sin fundamento alguno, confundieron a Diego Nason, un reconocido comerciante de Venecia, con un carterista. Sin embargo, Nason no descarta que haya sido perseguido: “Es posible que alguien le haya dicho por error, al grupo de colombianos que me atacó, que yo estaba cerca cuando se dieron cuenta” del robo, pero mi familia y yo ni siquiera descartamos que me siguieran (…) con la intención de atacarme”, recoge el Corriere del Veneto.

El veneciano no solo fue agredido por los colombianos, sino también le robaron sus pertenencias, conforme a la publicación del medio italiano. Lo despojaron de 50 euros que llevaba en su billetera y de las llaves de su carro.

“Eran animales. Cinco contra uno como si yo fuera un pedófilo fugitivo, eso no es aceptable”, dijo Nason.

A pesar de que las autoridades identificaron a los cinco agresores, la víctima denunció que estos regresaron a Colombia. “Fueron identificados y archivados y se les permitió salir de Italia. Yo había pedido a la policía que no les dejaran salir. Y ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Dónde están? ¿Tienen antecedentes? ¿Pagarán alguna vez por lo que me hicieron?”, se pregunta el comerciante.