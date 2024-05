Capturan a alias ‘Fabián’, cabecilla de finanzas de disidencias Farc en Caquetá

La W pudo establecer que el Gaula Militar del Ejército capturó al mayor extorsionista del departamento de Caquetá, se trata de alias ‘Fabián Prado’, el jefe de las finanzas del frente ‘Rodrigo Cadete’ del Estado Mayor Central.

La operación militar se desarrolló en la vereda El Porvenir del municipio de Paujil, departamento de Caquetá, hasta donde llegaron tropas del Ejército Nacional, quienes sostuvieron combates.

Allí, resultó herido ‘Fabián’, quien fue evacuado de la zona y se espera llegue a Florencia para ser atendido en un centro médico y posteriormente judicializado.

Según información de inteligencia, ‘Fabián Prado’ reunía a las comunidades y extorsionaba a los comerciantes, ganaderos y contratistas en Doncello y Puerto Rico, San Vicente del Caguán; Milán; Montañita; Cartagena del Chairá y Solano.

“Le voy a mandar una notificación para que haga presencia y cuadremos, como gente socialista que somos, solucionar eso de una vez, esas cosas que van a hacer ahí es área mía entonces le voy a hacer llegar una notificación para decirle qué día se acerque y a dónde, porque yo ya sé que usted firmó, entonces la idea es que llegue mi viejo”.

En otro de los audios se oye cómo alias ‘Fabián’ cita a la población a una reunión.

“Los citó a una reunión el día martes, todo el barrio me hace asistencia, todo el barrio en general, en excepción de los señores de edad que no puedan andar o enfermos o mujeres que estén enfermas o embarazo, el resto todo el mundo me asiste y voy a mandar a poner cuidado quién viene o quién no viene”.