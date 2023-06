No habrá pago de ‘mesada 14’ para pensionados de la fuerza pública: MinDefensa

El Ministerio de Defensa dijo que hasta que el Consejo de Estado no deje en firme el fallo que determine si habrá o no mesada adicional o ‘mesada 14′, para pensionados de las FF.MM., no se realizará el pago correspondiente, ya que se encuentra suspendido por cuenta de las medidas cautelares del 7 de julio de 2021.

Según el Ministerio desde el primer momento se ha ejercido la defensa de los pensionados de la Fuerza Pública a través de la Dirección de Asuntos Legales. “Se interpuso dentro del plazo legal establecido un recurso de súplica con el propósito de ejercer toda la defensa jurídica necesaria en aras de la protección del régimen especial de la Fuerza Pública y sus beneficiarios legales, y en consecuencia, velar por dar continuidad del pago de la ‘mesada 14′.”

La ‘mesada 14′ hace referencia a un pago adicional que se realiza en el mes de junio. Esta es una prestación adicional que permite que los beneficiarios reciban un pago extra a mitad de año. “Para el Ministerio de Defensa Nacional resulta jurídicamente improcedente el pago de la mesada adicional o ‘mesada 14′, hasta que se resuelva definitivamente la nulidad que cursa ante el Consejo de Estado en contra del acta del 22 de abril de 2014 “por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa-Secretaría General- Dirección Administrativa-Grupo de Prestaciones Sociales, que tienen derecho”.