Caso Óscar Dávila: las preguntas que siguen surgiendo en torno al escándalo de “chuzadas”

Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, compartió una serie de preguntas formuladas por fuentes cercanas a la Policía Nacional en torno al caso del coronel Óscar Dávila.

Para Sánchez Cristo, la única forma de resolver estos interrogantes es “que los conteste el coronel Carlos Feria, responsable de la Jefatura para la Protección Presidencial de la Presidencia de la República, o el general (r) William Salamanca, director de la Policía Nacional”.

Es preciso recordar que el coronel Dávila sumó un nuevo episodio al escándalo por supuesto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales a la niñera Marelbys Meza, acusada de robo en casa de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete presidencial. Según el presidente Gustavo Petro, este episodio supuso una gran presión para él, por lo que tomó la decisión de acabar con su vida el pasado 6 de junio.

Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación determinó que los resultados de la necropsia resultaron positivos para suicidio, Sánchez Cristo planteó las siguientes preguntas que siguen rondando el caso:

¿La Sala Negra, el lugar donde se realizó la interceptación que utilizó el coronel (r) Carlos Martínez (quien fue jefe de contrainteligencia de la Policía) cuando estuvo en Antinarcóticos, hoy sigue operando? ¿Esa misma sala fue la que se utilizó para interceptar a la niñera de Laura Sarabia? ¿Esa fue la orden que recibió el coronel Dávila? ¿Utilizar la Sala Negra, totalmente ilegal, para interceptar a Meza? Oficiales de la Casa Militar tienen la bitácora de las entradas del coronel Martínez –quien ya no está en la Policía– al piso 13 y, a pesar de que ya no debería seguir rondando este lugar, sigue haciéndolo. ¿En esa bitácora se confirma si ha estado o no en el piso 13 frente a Casa de Nariño? ¿Han entrado vehículos de protección a esta sede y, de ser así, se les ha hecho algún registro oficial a su ingreso? ¿Las visitas del coronel Martínez a Casa Militar se volvieron más frecuentes después del escándalo Sarabia?

Escuche esta noticia en La W:

Play/Pause Caso de Óscar Dávila: las preguntas que siguen surgiendo en torno al hecho 02:28 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1688143140_426_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

El caso Óscar Dávila

Por: Agencia EFE

El nombre de Dávila apareció en el escándalo por supuesto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales a una niñera acusada de robo en casa de la exjefa de Gabinete presidencial Laura Sarabia lo que, según el presidente Gustavo Petro, supuso una gran presión para él, que lo llevó a quitarse la vida.

Todo comenzó con la denuncia de la exniñera Marelbys Meza de que tras ser acusada del hurto de un maletín con una suma no especificada de dinero, la hicieron ir hasta una dependencia presidencial donde fue interrogada y sometida a pruebas de polígrafo sin una orden judicial.

Al mismo tiempo, la Policía interceptó ilegalmente su teléfono, usando como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo.

El teniente coronel Dávila figuraba entre los oficiales vinculados a la investigación de la Fiscalía.

El escándalo detonó una de las peores crisis del Gobierno de Petro, y obligó a la renuncia de Sarabia y del embajador de Venezuela, Armando Benedetti, que fue quien supuestamente filtró a la prensa lo sucedido.

Petro, por su parte, lamentó haber “subestimado” la presión a la que estaba sometido el coronel.

“Es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar yo mismo porque subestimé la presión, yo, porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo hacen, y no es así, ningún ser humano es igual”, dijo el mandatario.