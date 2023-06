Subestimé la presión sobre él: presidente Petro tras muerte del coronel Dávila

Ante cientos de uniformados de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien hacía parte del equipo de seguridad de la Casa Militar del jefe de Estado, y que falleció en condiciones que aún son investigadas por las autoridades.

El mandatario aseguró que solo conoció una vez al coronel, estando ya en el cargo de presidente. Sin embargo, dijo que subestimó la presión que tenía el coronel Dávila en medio de las investigaciones que se adelantan por el hurto del que fue víctima la exjefa de Despacho de la Presidencia, Laura Sarabia, que también terminó en una posible interceptación ilegal de llamadas telefónicas.

“Es como si me hubieran prestado a un ser humano que no pude cuidar yo mismo, porque subestimé la presión. Yo, porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo saben, y no es así, no son iguales, ningún ser humano es igual”, dijo el mandatario.

De igual forma, el presidente aseguró que está a la espera del informe que entregue la Fiscalía y Medicina Legal sobre las causas reales de la muerte del coronel Dávila para así poder pronunciarse.

“El fiscal general de la nación prometió, no lo ha hecho aún, dar el reporte científico en sus funciones constitucionales sobre la muerte del coronel. Espero sea mañana, él determinará cuando y en una vez se le entregue a la sociedad colombiana las causas de la muerte del coronel Dávila, (…) nos expresaremos sobre qué fue lo que mató al coronel Dávila”, dijo el mandatario.

Finalmente, el mandatario en medio del evento de ascenso del general William Salamanca aseguró que uno de los deberes del nuevo director de la Policía será combatir con la corrupción independientemente de quién sea y de cuáles sean los resultados.