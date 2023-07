La estructura propuesta para MinIgualdad debe ser simplificada: José Antonio Ocampo

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo lanzó algunas críticas sobre el Ministerio de Igualdad que encabeza la ministra y vicepresidenta Francia Márquez.

Puntualmente, señaló que “la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministerios, como ocurre en otros ministerios; no 20 direcciones generales si no unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, dijo textualmente el exministro en su cuenta de Twitter.

Dentro del nuevo despacho de la vicepresidenta se encuentran 5 viceministerios: el Viceministerio de las Mujeres, el Viceministerio de la Juventud, el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos, Viceministerio de las Diversidades y Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos.

Nada más el despacho tendrá a cargo 8 asesores, 32 directores territoriales y 307 profesionales especializados, entre otros. Cabe resaltar que aún no se conoce quiénes ocuparán estos cargos.