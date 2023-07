Las pruebas que Arturo Char pidió a la Corte Suprema tras ser imputado por compra de votos

W Radio conoció detalles de la imputación que se llevó a cabo el pasado viernes, cuando Arturo Char cumplió la cita ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Francisco Farfán.

Luego de que el magistrado pidió un receso de 40 minutos y le informó a Char que con la indagatoria quedaba vinculado al proceso que se adelanta por compra de votos en contra de Aida Merlano. El exsenador señaló que se acogía a su derecho a guardar silencio, por lo que el magistrado le dijo como no iba a responder el interrogatorio y guardaba silencio, no se me daría la palabra.

Lo que ocasionó un disgusto en Arturo Char que afirmó que tenía derecho a hablar y dejar constancias para hacer una serie de peticiones de distintas pruebas, las cuales fueron:

Que la Corte compruebe si existe alguna comunicación entre Arturo Char y Aida Merlano en torno a los delitos de compra de votos y concierto para delinquir. Que la Corte verifique los votos obtenidos por Char en las elecciones al Congreso para demostrar que no tenía ninguna necesidad de comprar un voto. También le pidió a la Corte verificar el acta de la asamblea del Atlántico sobre la mesa directiva que se eligió el 24 de marzo de 2017, para comprobar si hubo o no la mayoría que Char afirma se acordó con Aida Merlano la única vez que según él, habló con ella en su sede política. Otra prueba solicita que se oiga a los líderes políticos locales que estuvieron en la campaña apoyando a Cesar Lorduy como compañero de fórmula de Char y que según dice jamás apoyaron a Lilibeth Llinas.

Finalmente, Arturo Char presentó a la Corte Suprema un estudio forense de la empresa internacional Guidepost * que analizó cada una de las declaraciones de Aida Merlano ante la misma Corte, la Fiscalía y los medios de información para concluir y develar, según Char, las mentiras y contradicciones de la excongresista.

Según información el magistrado Francisco Farfán le dijo a Arturo Char, que no tenía más tiempo, por lo que estos documentos quedaron radicados ante la secretaría de la Corte Suprema para que resuelva la situación jurídica de Char: “porque según el código penal la Corte debe investigar lo favorable y lo desfavorable y eso es lo que pide Arturo Char”.

La Wradio también conoció sobre el descontento de la Corte Suprema de Justicia porque Arturo Char compareciera de forma virtual, lo que se pretendía era que el exsenador regresara al país para que asistiera a esta diligencia, sin embargo, finalmente se acordó que lo podía hacer desde su casa en Miami, Estados Unidos.