Investigan la muerte de un Indígena en un procedimiento policial en el Cauca

Las autoridades confirmaron que un comunero indígena murió, al parecer, en medio de un procedimiento policial en el norte de la región caucana, producto de un disparo de arma de fuego. Las autoridades ancestrales afirmaron que se trató de una acción irregular de la policía. La Fuerza Pública aseveró que actuaron en defensa.

El suceso se registró en el perímetro urbano de Santander de Quilichao, sector del Centro Educativo Nariño, cuando dos comuneros se movilizaban en motocicleta.

Al respecto, el Resguardo Indígena, Nasa Kiwe, señaló que, "En dicho sitio el cuadrante de la Policía procede de manera irregular a realizar un control de registro, se presenta un altercado entre comuneros y policías, dejando herido de gravedad a Miguel Ángel Calambás".

Lea también: Dos líderes sociales fueron asesinados en el norte del Cauca

Asimismo, la organización explicó que se trató del uso de fuerza letal, "que no corresponde a ningún procedimiento policial, pues los comuneros no representaban riesgo alguno para los miembros de la Fuerza Pública, ya que no estaban armados, eran superados en número y se encontraban en estado de indefensión".

Calambás fue remitido hasta el centro asistencial por los uniformados, sin embargo, perdió la vida por la gravedad de las heridas.

Además, Davison Castillo, acompañante de la víctima, resultó herido con arma de fuego tras reclamar a los policías por lo sucedido.

Mauricio Capaz, exconsejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, exigió que se revisen en detalle los hechos, que inicie una investigación preliminar disciplinaria para determinar el grado de responsabilidad y los detalles.

Le puede interesar: Nueva masacre en el norte Cauca, tres personas fueron asesinadas con disparos

El comandante de la Policía Cauca, coronel José Ricardo Archila, respondió a los señalamientos y aseveró que previo al suceso, los uniformados habrían sido atacados con disparos.

“Lo que nos manifiestan las unidades que atendieron el caso, indica que dos ciudadanos a bordo de una motocicleta fueron requeridos por los uniformados y estos al descender accionan un arma de fuego contra los policías. Los funcionarios se defienden e impactan a esta persona. Es llevada al hospital, pero desafortunadamente fallece”.

Según el oficial, en los hechos un arma de fuego fue incautada.

Finalmente, el coronel Archila puntualizó que se inició una investigación disciplinaria y penal con el objetivo de esclarecer los sucesos.