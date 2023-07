Zuluaga no está llevando un chisme a la Fiscalía: Julio Sánchez Cristo sobre Odebrecht

Este 5 de julio, el registrador nacional Alexander Vega se pronunció sobre los polémicos audios sobre el caso Odebrecht en los cuales fue mencionado en una conversación en la cual se habla de evitar una investigación a Óscar Iván Zuluaga por el ingreso de dineros de la compañía brasilera a su campaña presidencial.

Vega advirtió que “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertas”, agregando que “no existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.

Para Julio Sánchez Cristo, director de La W, sería bueno que Vega aclarara “qué hizo con la compulsa que le mandó la Fiscalía de los cuatro mil millones de pesos a Simón Gaviria por Logistics”. Además, aclaró que no se trata de decir que algo fue o no cierto, ya que se trata de “la confesión de un señor y los involucrados que fue comprobada y verificada para poder darle el principio de oportunidad al traidor”.

“Óscar Iván Zuluaga no le está llevando un chisme a la Fiscalía, está hablando con su cómplice mayor que es Daniel García Arizabaleta en un pacto de sangre. Ahí es donde Zuluaga confiesa todo lo que hizo a quien él el consideraba era su socio en semejante travesura y lo confiesa todo”, advirtió Sánchez Cristo.

