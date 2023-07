No hubo pactos sobre decisiones de Odebrecht en el CNE: Alexander Vega

El registrador nacional Alexander Vega se defendió de las acusaciones en las cuales fue mencionado por el caso Odebrecht al revelarse una conversación en la cual se habla de evitar una investigación a Óscar Iván Zuluaga por dineros de la compañía brasilera a su campaña presidencial.

Inicialmente advierte que “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertas. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.

Posteriormente, añadió que “es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales en 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”.

Sin embargo, hay que recordar que las resoluciones con las que el Consejo Nacional Electoral archivó las investigaciones a Óscar Iván Zuluaga están fechadas de octubre de 2017, y Vega Rocha fue presidente de esa corporación de 2016 a 2018, así como magistrado desde el año 2014, cuando se conocieron las denuncias.

Al respecto, Alexander Vega explicó que sus actuaciones como magistrado “siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”.

Desde el año 2017, la corporación había recibo pruebas de la Fiscalía en las cuales se demostraba las financiaciones irregulares por parte de Odebrecht a las campañas tanto de Juan Manuel Santos, como de Óscar Iván Zuluaga para la presidencia de 2014.