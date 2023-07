Masacre laboral en Colpensiones: alrededor de 110 personas salieron en seis meses

Este miércoles, Sigue La W reveló detalles de los ocho funcionarios contratados para asesorar a Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, cuyos salarios oscilan entre tres y nueve millones de pesos mensuales.

A través de un derecho de petición presentado por Sigue La W, la entidad proporcionó a este medio la información sobre la contratación de estos empleados misionales que se encargan de asesorar al presidente.

En total, la contratación de estas personas cuesta alrededor de 51 millones de pesos al mes. Además, se encuentran tercerizados, lo que significa que existe una empresa a la que se le paga para que contrate a estos funcionarios por misión.

Este jueves 6 de julio, Sigue La W conoció otros testimonios de personas a los que les terminaron su contrato laboral en Colpensiones.

Juan Pablo Calvás, editor general de W Radio, dio a conocer que entre el 1 de enero y el 30 de mayo habrían salido de Colpensiones 60 personas que se sumarían a las 52 a las que también habrían despedido.

Además, se dio a conocer que del 1 al 30 de junio salieron cuatro directores regionales: de los Santanderes, del Caribe, de Antioquia y de la zona Centro.

Asimismo, en el programa se dieron a conocer unos cuadros sobre las terminaciones unilaterales sin justa causa de los contratos son de los funcionarios que más ganan en la entidad.

Para hablar de esta masacra laboral en Colpensiones, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón habló en Sigue La W y les expresó su solidaridad a los afectados y expresó su sorpresa con la noticia.

“Estoy seguro que mis reacciones no les van a gustar a Dussán y a Alexander López. Debo decir que me parece muy grave todo lo que he escuchado porque creo en la reforma laboral y parte de ella tiene que ver con cómo se les da estabilidad a los trabajadores”, mencionó.

A propósito, se mostró especialmente preocupado por las mujeres que sacaron de Colpensiones porque ellas tienen situaciones particulares en material laboral.

Además, indicó que se debe indagar de manera individual algunos casos mencionados anteriormente, pues, para él, podrían ser cargos de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, Sigue La W aclaró que en Colpensiones no hay funcionarios de este tipo.

“En las instituciones públicas es muy importante la memoria y si son personas que llevan tanto tiempo, así tengan una afiliación política distinta a la del Pacto, deberían revisar si tienen buenos desempeños y aprovechar esa capacidad”, aseguró.

Para conocer la cifra de despidos de junio, Sigue La W deberá presentar un nuevo derecho de petición.