No creo que apostarle a la paz sea darle una oportunidad a grupos armados: vicepresidenta

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, la vicepresidente Francia Márquez habló sobre el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional que se da en medio de una ola de violencia que ha vivido el país en los últimos días y la cual deja personas secuestradas y policías asesinados.

“No creo que apostarle a la paz sea darles una oportunidad a los grupos armados. Yo he vivido el conflicto armado y no hay quien desee ver su territorio en paz más que las comunidades que están en el territorio. En el Chocó toda la gente está diciendo -queremos que pare ya la violencia en nuestro territorio- y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional”, dijo la vicepresidenta.

Aseguró también que el objetivo es cesar las confrontaciones armadas y que la paz y la tranquilidad estén en cualquier rincón del país.

“Podríamos quedarnos con la confrontación armada y seguir colocando desplazados y generando una situación de incertidumbre, que es lo que han vivido las comunidades de manera histórica, o tomamos el camino de apostarle a los diálogos para resolver los conflictos armados. Porque decir que vamos al territorio y seguimos confrontando a los grupos armados, que se está haciendo con la fuerza pública, pero a la vez hay que avanzar en los diálogos y es necesario un cese bilateral al fuego y eso es garantizar que no estén padeciendo la crisis humanitaria”, aseveró.

De igual forma, la alta funcionaria defendió lo que está haciendo el Gobierno, ya que otros gobiernos, aunque trataron de hacer la paz, no lo lograron.

“Nosotros lamentamos esas situaciones de violencia que aún viven las comunidades. Yo misma he estado en los territorios haciendo acciones para trabajar por la paz, porque no solamente es confrontación, porque si ustedes me dicen que hay que seguir exponiendo la gente en el fuego cruzado pues esa experiencia ha lleva más de 70 años y no se ha parado la violencia ni el conflicto armado”, dijo.

Añadiendo que “Juan Manuel Santos, aunque hizo un paso importante, no logró parar la guerra de manera total. Entonces, - ¿qué hacemos? - llevamos a toda la fuerza pública a se expongan en esas confrontaciones, cuántos militares morían antes. Cuántas vidas hemos podido salvar evitando la confrontación armada, no es el camino. Hay que hacer el esfuerzo para garantizarle la paz en Colombia. Hay situaciones de violencia que no han cesado, pero en muchos de esos territorios hemos evitado muchas muertes y hemos salvaguardado la vida”.

Finalmente, Márquez insistió en que el proyecto de paz total si está funcionando y tiene futuro.

“El presidente y los ministros han estado haciendo consejo de seguridad. Yo misma me senté hace 15 días con la cúpula militar exigiendo resultados en el Pacífico colombiano porque es mi comunidad, lo que no significa que debemos abandonar el camino de una puesta de paz que es lo que se está buscando de alguna manera por parte de la oposición”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: