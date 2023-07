Juan Fernando Quintero dio su versión de su salida del Junior: “sentí que no encajaba”

Una de las novelas más recientes del Fútbol Profesional Colombiano es la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, que este 10 de julio abrió dos nuevos capítulos, esta vez, de la mano de dos de sus protagonistas: el director técnico del cuadro barranquillero, Hernán Darío Gomez, y el mismo ‘Juanfer’ Quintero.

Recientemente, el ‘Bolillo’ Gómez, dio su versión. Dijo que “le dije al grupo: ‘va a jugar tal, tal y tal’. ‘Juanfer’ vas a pasar al otro equipo y va a trabajar Carlos Bacca en este equipo en este entrenamiento. Le dije a él ‘te voy a llevar de a poco hasta que vuelvas a ser la figura. Hace cuatro meses no juegas’”, contó.

“Terminó el entrenamiento. Al otro día me llama don Fuad a preguntar qué pasó con ‘Juanfer’. Yo me quedé sorprendido y le dije ‘no sé’. Le dije que siempre habíamos tenido una buena amistad, una buena relación”, añadió.

Diciendo finalmente que “nunca tuve una discusión con él. En este Junior no he tenido peleas con nadie, ningún problema con nadie”.

¿Qué explicó Quintero?

Juan Fernando Quintero, posteriormente en horas de la tarde dio su versión y fue puntual, pues mencionó que sentía que no encajaba en el juego del ‘Bolillo’.

“La manera en que el profesor juega yo no cuestiono eso para nada. Simplemente es que por mis características y lo que viví y vi, lo que sentí es que no encajaba , no me iba a sentir bien y no iba a explotar mis cualidades”, relató el volante creativo.

Así mismo dijo que “veo lo que pasa con amigos míos, sale el capitán histórico, después pasa lo de Carlos Bacca, digo entonces es la realidad mía, empiezo a ver los entrenamientos empiezo a ver muchas cosas, el análisis en general y empiezo a ver que no encajo . Es la realidad, con toda la sinceridad, no encajo. En un sistema que es incuestionable, que es el del profesor, yo no encajo”, dijo.

Adicionalmente, puntualizó que “desde que llegué me trataron increíble. Cuando siento que no encajo fui realista conmigo mismo y cuando yo tomo una decisión de decir no voy sacan las historias de decir que porque yo era suplente”.

Añadiendo al mismo tiempo que “yo en alguna ocasión lo busqué (al ‘Bolillo’) y le dije tenemos tiempo de conocernos y créame, no tengo absolutamente nada en contra del profesor Hernán Darío Gómez, porque si tuviera algo en contra no voy y me despido a su oficina de a uno por uno”.

Quintero finalmente cerró diciendo que “no cuestiono las formas en las que juega el profesor, yo no encajo en el sistema táctico de él, por lo que viví, sentí y entrené en los partidos amistosos”.

