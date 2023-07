“No contemplamos otra tributaria”: MinHacienda por posible incumplimiento de Regla Fiscal

En conversación con W Radio, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, se refirió sobre la preocupación del Comite Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre el posible incumplimiento de la Regla Fiscal.

Señaló que para la cartera también es una preocupación.

“Preocupa porque venimos de un país en el cual tenemos el nivel más alto de endeudamiento, más alto de déficit fiscal y un congelamiento en los precios del combustible, todo esto del año 2021. Hoy nos encontramos en los límites de hasta donde podemos estar bajando”.

MinHacienda dijo que el año 2023 debe cerrar el déficit fiscal con 4,3% y el próximo año en 4,5%. “Tenemos que aceptar que el déficit fiscal sea de 4,5% porque en el año 2024 debemos pagar el servicio de deuda más alto que ha tenido que pagar, hasta ahora, el país. Sigo ofi a que tenemos que concentrar una gran cantidad de recursos para cubrirlo y el esfuerzo fiscal es muy grande”.

Sobre si el Gobierno debería proponer otra reforma tributaria para contemplar los gastos que llevarían las reformas sociales, el ministro Bonilla, dijo que no tenían en mente una nueva propuesta.

“No, no queremos contemplar ninguna otra reforma, esa no es la urgencia del momento. Lo que sí es que tenemos un reto muy gran en materia fiscal que tiene su mayor impacto en el cubrimiento de dos temas: cerrar el déficit de fondo de estabilización del precio de los combustibles que equivale a 4 reformas tributarias y la segunda, pagar la deuda adquirida por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional”.

Reiteró que la política del Gobierno es mantener la regla fiscal.

“Nos movemos dentro de los límites posibles. Nosotros venimos de un déficit fiscal, estamos bajando. La preocupación del comité de la regla fiscal es que tenemos que subir por las dos presiones que tenemos para después recuperar la senda en el 2025″.