Soy tu pesadilla, muérdete el codo y vas a caer: alcalde Dau a candidato Dumek Turbay

Lo que debió ser un video para retractarse, públicamente, de acusaciones hechas contra el candidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay, terminó siendo un espacio donde el mandatario de los cartageneros dio motivos a los ciudadanos para que no voten por el político en estas elecciones regionales.

“En este momento le pido a la ciudadanía que colabore por el bien de Cartagena, mándenme más información que ustedes tengan sobre enriquecimiento ilícito de Dumek Turbay”, dijo el alcalde.

En un fallo de tutela de segunda instancia el Juzgado 8 Civil del Circuito de Cartagena ordenó al alcalde Dau retractarse, públicamente, ante acusaciones hechas contra Dumek Turbay en una emisora donde lo vinculó con supuestos hechos asociados al paramilitarismo, corrupción electoral y enriquecimiento ilícito.

“Hay una cosa que sí quiero corregir y esto por un lapsus, por eso y solo por esto le pido disculpas a Dumek Turbay. Cuando en esa emisora de radio yo me despaché contra él dije que también tenía abiertos procesos por paramilitarismo, mirando bien todos los archivos no es cierto, no es correcto, no he identificado un solo proceso abierto contra Dumek Turbay por paramilitarismo, en todo lo demás me sostengo en los hechos”, puntualizó el alcalde.

El mandatario local aseguró que viene denunciando al exgobernador de Bolívar desde el año 2018 cuando era veedor anticorrupción, “yo estoy denunciando al exgobernador, no al candidato a la Alcaldía, no me vengan ahora que porque se lanzó como candidato a la Alcaldía de Cartagena tiene pase gratis, un salvo conducto gratis, para que el veedor anticorrupción William Dau no pueda salir a seguir dejándolo en evidencia como vengo haciendo hace 4 años y como pienso seguir haciendo.

“William Dau no es el único que tiene denunciado a Dumek Turbay, Dumek Turbay tiene en este momento 19 procesos activos, ósea que están andando, procesos andando en la Fiscalía, sin contar otros 25 procesos que están inactivos por x o y motivo, también tiene otros 14 procesos activos en la Procuraduría”, puntualizó.

Añadió, “desde mediados del año 2018 yo estoy denunciando actos de corrupción de Dumek Turbay, a finales del mes de diciembre del año 2018 yo presente mi primera denuncia contra Dumek Turbay. Por ejemplo, en la primera denuncia, yo denuncien una cantidad de vehículos lujosos que tenía Dumek Turbay y al día siguiente de mi primera denuncia los vehículos se los llevaron a otro sitio, para que los vecinos de Barcelona de India no lo vieran”.

“Yo denuncié el cobro de seis y cheques que fueron girados de una cuenta, por más de tres mil millones de pesos, dije cuándo fueron cobrados y quienes son las personas que los cobraron con nombre propio, dinero que fue para financiar campaña electoral del primero hermano de Dumek Turbay, Lidio García, al Senado en las elecciones del año 2018. Estos cheques fueron comparados, constatados y girados de un pago que supuestamente eran para el contrato del alcantarillado de El Carmen de Bolívar, que tiene emproblemado a Dumek Turbay”, aseguró Dau.

Enfatizó que denunció al exgobernador por el delito de enriquecimiento ilícito “la colección de reloj, la de los carros, la ropa fina, ese man se gastaba más en una pinta, la mujer de él se gastaba más en pinta que lo que se ganaban en un mes de sueldo, por todo esto yo lo denuncié por el delito de enriquecimiento ilícito, esa acusación se lo mandé a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la DIAN”.

“Dumek Turbay yo soy tu pesadilla porque te estoy dejando en evidencia (…) Dumek muérdete el codo y vas a caer porque las pruebas mías son contundentes, la Fiscalía me ha llamado para ampliar (…) Dumek tú tienes motivos para estar preocupado”, indicó el alcalde.

El candidato a la Alcaldía, Dumek Turbay, expresó a través de su cuenta de Tweet, “supérame, William, ponte a trabajar en #Cartagena hay muchísimo por hacer. Mucho ladrido y pocas ideas. A esta ciudad la transformamos con soluciones y hechos, no con gritos y enfrentamientos inútiles”.

Contradictores del alcalde William Dau aseguran que, “sus declaraciones fueron una lápida para sepultar a la candidatura de Dumek y dejarle el camino libre a Judith Pinedo quien es precandidata a la Alcaldía”.

Señalan que, el mandatario estaría participando en política, “lo que debe ser investigado por los entes de control.