En Cartagena SAE logra vender terreno más costoso del país: foráneos quieren invadirlo

Uno de los terrenos más costoso del país, ubicado en Cartagena, administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), fue vendido por la suma de $328.080 millones.

El presidente de la SAE, Daniel Rojas, contó a La W que el lote es de 107 hectáreas, se encuentra en la zona industrial de Mamonal con salida al mar, pero lamentablemente está siendo invadido por foráneos que quieren construir viviendas.

“El terreno siempre había estado desocupado con un guarda de seguridad, cuando se anuncia la comercialización empiezan a registrarse este tipo de ocupaciones. Un mensaje a la comunidad, a las personas de los barrios vecinos, es que por favor no se dejen engañar de inescrupulosos que han dicho que pueden invadir el lote porque es del Estado o porque allí se pueden hacer proyectos de vivienda, no es así, como lo he reiterado”, enfatizó el presidente de la SAE.

Explicó que, desde la Sociedad de Activos Especiales se ha dispuesto entregar terrenos aptos para la construcción de viviendas, como el rural, pero en este caso el uso del suelo de este lote es industrial, “allí no se puede realizar construcción de vivienda o producción agropecuaria, si no industrial”.

Las personas que exigen la construcción de viviendas en el terreno vendido por la SAE son llamadas invasoras y foráneas por los habitantes de las comunidades aledañas, aseguran que estarían siendo financiadas por terceros y no pertenecen a la zona.

“Muchos no son cartageneros, otros llegan en moto y con armas blancas, aquí en esta zona no viven; vienen desde la mañana ya en la tarde se van a su casa”, expresó un líder comunal.

El presidente de la SAE, Daniel Rojas, indicó que se han hecho mesas de trabajo para atender los enfrentamientos que se han registrado entre las autoridades y los ‘invasores’, que bloquean vías para ser escuchados, de allí las investigaciones arrojan lo denunciado por la comunidad.

“Hemos hecho mesas de trabajo con el alcalde local, la Alcaldía Mayor, el Ejército e Infantería de Marina y la Policía, lo que han determinado quienes tienen la experticia para hacerlo es que muy probablemente, haya incentivos de algunas bandas de terreros. La Policía, la Infantería de Marina, el Ejército, han sido muy diligente en garantizar la seguridad en la zona, pero también hemos querido dialogar con las juntas de acciones comunales de los barrios aledaños para explicarles por qué ese terreno no puede ser invadido, no es posible construir vivienda porque es industrial”, expresó Rojas.

Destacó, “es posible que, por el desarrollo industrial que se genere en el uso del lote, se puedan crear nuevos puestos de trabajo que beneficien a los aledaños”.

La Sociedad de Activos Especiales detalló que el predio ubicado en Mamonal pertenecía al narcotraficante Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’, fue tomado por la Fiscalía General de la Nación en 2018 con fines de extinción de dominio, “el terreno se comercializó a través de CISA, la Central de Inversiones del Estado, se hizo una subasta y se escogió al mejor postor que paga $328 mil millones que ingresan a las arcas del estado con unas destinaciones específicas”.

El presidente de la SAE resaltó que el terreno se encuentra en óptimas condiciones.