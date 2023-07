La editorial nunca se mostró inquieta por el contenido: Laura Ardila por ‘La Costa Nostra’

La periodista colombiana y escritora del libro ‘La Costa Nostra’, Laura Ardila, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre lo ocurrido con la Editorial Planeta, luego de haber denunciado una posible censura a su manuscrito.

De acuerdo con Ardila, “la editorial además de la información errática que me dio en su momento de lo que ocurrió con mi manuscrito, hace dos días me enviaron un correo el borrador con el manuscrito, pero no la terminación de mi contrato, es decir, ellos lo dieron por terminado verbalmente. Para yo poder comenzar el camino con otra editorial por supuesto que me piden que esté por escrito esa decisión, pero eso no ha ocurrido”.

Asimismo, Ardila comentó que “jamás durante dos años, hubo la más mínima observación, ni un llamado de atención, absolutamente nada, por el contrario, siempre hubo expresiones de impulso (…) hubo un proceso de edición normal y en ese camino ni de parte del editor ni de la editorial hubo una preocupación alrededor del tema legal, por el contrario, todas las muestras fueron expresiones claras de publicar el libro”.

De igual manera, la periodista resaltó que “me parece que es importante que la ciudadanía conozca una situación de estas, además porque al no salir el libro, pero saber que existe, se abre un riesgo de seguridad para mí porque hay unos personajes poderosos, algunos de ellos cuestionados del Caribe, que saben que hay un libro, pero que no conocen ese libro. Es una situación que me inquieta porque yo vivo en Barranquilla”.

Por otra parte, Laura Ardila explicó de qué habla su libro y por qué podría llegar a incomodar a ciertos sectores. “Este libro habla sobre el grupo político Char, es decir, sobre el señor Fuad Char y sus dos hijos que se dedicaron a la política, y desarrolla muchas historias de los contratistas y políticos aliados de los Char. Yo no he podido identificar si hubo terceros interviniendo en esta decisión, pidiendo la no publicación del libro, ellos hasta ahora han guardado silencio”.

Por último, la colombiana detalló que “este es un libro que tiene luces y sombras de un grupo de poder, mi libro no es un libro de denuncia, es un libro que pretende hacer entender a las personas cómo nace y como crece Barranquilla”.

Escuche la entrevista completa a continuación: