“Me da la impresión de que Maduro lo espantó”: Henrique Capriles sobre Gustavo Petro

Henrique Capriles, ex candidato presidencial venezolano. Foto: Agencia EFE

En diálogo con La W, el líder opositor venezolano Henrique Capriles se pronunció sobre el proceso electoral en su país que se tiene previsto para 2024, pese a que todavía no se ha definido una fecha exacta para las votaciones.

En primer lugar, sobre si existe unidad al interior de la oposición de cara a estos comicios, Capriles respondió que deben seguir adelante con su proyecto político.

“Tenemos que seguir, no tenemos otra opción. Necesitamos persistir en la búsqueda para recuperar la democracia y cambiar a Venezuela. No tenemos plan B”, aseguró Capriles.

En cuanto al debate y a la dinámica electoral en Venezuela, Capriles fue crítico al recordar que todavía no existe una fecha de realización de las elecciones: “Todavía no sabemos cuándo son las elecciones en Venezuela y probablemente somos de los pocos países en el mundo (donde ocurre esto). Incluso en países donde hay gobiernos autoritarios y no democráticos hay un calendario electoral”.

El opositor también aseguró que existe la amenaza de que las primarias, que están convocadas para el próximo 22 de octubre, serán intervenidas judicialmente debido a que “tienen lista una sentencia desde el Tribunal Supremo que controla Maduro”.

En ese sentido, Capriles añadió: “Hay muchas cosas que están pasando y donde no podemos actuar como si estuviéramos en democracia (donde) debaten los candidatos en la televisión debaten en los medios. Así fueron los debates hace 11 años”.

Por otro lado, al ser consultado sobre si el presidente Gustavo Petro le da garantías a la oposición y al régimen de Nicolás Maduro para encontrar alguna salida a la crisis política que se vive en Venezuela, Capriles repuso:

“Me da la impresión de que el entusiasmo que él (Petro) tenía de querer ayudar para tratar de buscar una solución lo espantó Maduro. Como que se frenó. Desconozco las razones, de repente está trabajando en silencio en ayudar la solución democrática en Venezuela, ojalá”.

Escuche la entrevista a Henrique Capriles, líder opositor venezolano, en La W: