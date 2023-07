Continúa la parálisis de las obras en la carretera de Atrato, Chocó

Sigue La W sigue poniéndole la lupa a las obras inconclusas del país. Esta vez se le hizo seguimiento al mal estado de la vía en el municipio de Atrato, Chocó, que el programa había denunciado en septiembre del 2022.

Ya son cerca de $800 millones que están en juego por la vía que quedó sin terminar, solo se adelantó un 23% de la obra.

Para conocer más de este problema, Sigue La W se volvió a contactar con Juan Genecy Bejarano, alcalde de Atrato.

“No ha pasado nada. Han pasado tres directores y no han hecho nada. Hemos llegado a la conclusión de que no hay ninguna esperanza porque el 29 de mayo fue la última reunión con el director y no hubo poder humano que nos diera información. Nos tocó anular el proceso y reformular”, señaló.

Bejarano también explicó que es el Estado el encargado de hacer el préstamo para que la Alcaldía pueda finalizar esta obra que afecta a cientos de ciudadanos de ese municipio.

“El Gobierno es el encargado porque son recursos que salieron del tesoro nacional. Lo que pasa es que nos vemos abocados a pagar recursos que no tenemos”, comentó.

Además, contó que le ha solicitado al consorcio ‘Placa Huella Atrato’ para que les de una espera, pero este no responde que no puede.

Por otro lado, el ingeniero Luis Corando Velásquez, quien hace parte del consorcio ‘Placa Huella Atrato’, al que se le deben más de $1.700 millones, aseguró que están en el limbo y sin nadie que les responda por el dinero.

“Hicimos la ejecución del 24% del proyecto por un valor de $1.723 millones. Sin embargo, la obra fue suspendida por orden de la Unidad Nacional del Riesgo debido a que la Corte Constitucional declaró sin efecto retroactivo el artículo 124 de la ley 22 del 59, la que generó la Ley de Garantías en su momento”, explicó.

Además, mencionó que fue ordenado el no pago de estos recursos: “estamos en el limbo”, pues la Alcaldía dice que no tiene los recursos para pagarle al concesionario y la Unidad de Gestión del Riesgo no ha autorizado el reinicio de las obras.

“Ha sido una reacción en cadena. Hasta el momento no vemos salida al asunto. La emergencia continúa y la gente solo puede transitar a pie. Esperamos que se nos resuelva esta situación”, afirmó.