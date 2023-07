Un joven colombiano lidera una innovadora escuela móvil de baloncesto en España

Cristian Abad, de 20 años, llegó desde Barranquilla hace dos años a Málaga, y su deseo de enseñar a jugar baloncesto le llevó a crear una academia móvil a la que bautizó ‘Baloncesto en movimiento’, cuyo lema es ‘Moviendo vidas’, con la cual se propuso llegar a zonas alejadas de España.

Desde Málaga, donde vive, se desplaza con su furgoneta a pueblos de la zona que no disponen de instalaciones o estructuras para la práctica del deporte y dinamiza entrenamientos para todas las edades.

En 2021, viajó solo a España y un año después llegó el resto de la familia para radicarse en este país. En Málaga, mientras aguardaba la llegada de sus demás familiares, Cristian estudió y se convirtió en árbitro y se vinculó como jugador de El Palo, uno de los equipos más importantes de esa ciudad española.

‘Baloncesto en movimiento’, es la única academia móvil en España y es tan novedosa que ha sido incluida entre los cinco proyectos finalistas de la convocatoria de la Liga Endesa Basket Lover, que brinda respaldo económico para el desarrollo de este deporte en territorio ibérico.

“Nosotros vamos a poblaciones donde no existe el baloncesto, si no hay un lugar donde podamos practicar llevamos la canasta plegable y la montamos en la plaza o en algún parque. Me encanta mostrarles a todos los chicos que vienen este hermoso deporte. Vine de Colombia con un sueño y la realidad está superando el sueño”, afirma emocionado a un diario local.

El proyecto ganador saldrá por votación popular a través del siguiente link: endesabasketlover.com/ligaendesadecorazon/

Allí los votantes podrán elegir entre las cinco historias finalistas, que se repartirán 15 mil euros en premios. El proyecto más votado obtendrá la mayor dotación. El cierre de las votaciones será el 20 de julio.