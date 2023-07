Las pésimas condiciones del aeropuerto Guaymaral

Bogotá

En primicia, W Fin de Semana logró obtener el pliego de cargos que hizo la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá a la Aeronáutica Civil, en donde se emitió un concepto desfavorable sobre las condiciones higiénicos sanitarias del aeropuerto Guaymaral Flaminio Suárez Camacho.

Le puede interesar Aeropuerto Guaymaral, en jaque por construcción de edificios de Lagos de Torca

Este aeropuerto no contaría con señalizaciones de emergencia, la luces no serían las suficientes, por lo que tendrían varios detalles por arreglar en la infraestructura.

Sin embargo, lo más preocupante es el estado los baños no estarían dotados con las condiciones necesarias para poder funcionar y los que toman agua de los grifos no están seguros porque no se le estaría dando un tratamiento correcto.

Es de anotar que estas visitas las hace la Secretaría periódicamente y que las sanciones podrían ir desde amonestaciones hasta el cierre definitivo del establecimiento.

W Fin De Semana se contactó con la Aeronáutica Civil, quienes aseguraron que, si bien no se pronunciarán al respecto, darán respuesta en los 15 días siguientes a la notificación de este auto de cargos.