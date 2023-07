Inconformismo en Cartagena por mal servicio y baja cobertura de agua potable

Hay molestia en Cartagena por la constante suspensión del servicio de agua potable en diferentes sectores de la ciudad, situación que originó un debate de control político contra la empresa Aguas de Cartagena.

En medio del debate, que tuvo momentos de tensión, el gerente general de Aguas de Cartagena, Manuel Vicente Barrera, encontró quejas por mal servicio, baja cobertura y afectaciones ambientales.

Ciudadanos exigieron regulación del servicio, aseguraron que han durado entre 3 a 4 días sin el líquido preciado, “hemos pasado todo un fin de semana sin agua con este calor horrible, no tenemos como cocinar y no vemos un plan de contingencia. Aquí es normal que nos quiten el agua, la luz, pero cuando vemos el recibido están las altas tarifas vs un mal servicio”.

“Usted tiene que ponerse en la camisa de los ciudadanos de los barrios populares, qué se siente un domingo cuando las familias cartageneras estamos de descanso y tenemos como tradición organizar la casa, lavar los uniformes, será que a usted le ha tocado vivir esa situación que hemos vivido nosotros los fines de semana que ustedes atropellan a las comunidades”, le dijo el ciudadano Antonio Aponte al gerente de la empresa.

Puntualizó, “aquí hay una violación fragante a los derechos fundamentales que es derecho a la vida y al mínimo vital (...) estamos pagando un servicio, pero queremos que sea de calidad y de óptimas condiciones”.

Manuel Vicente Barrera, gerente general de Aguas de Cartagena, salió al paso ante los cuestionamientos indicando que estuvieron expuestos por la reproducción de algas, pero que a la fecha todo ha solucionado, “en el primer semestre del año, en particular en los cuatro meses de febrero para acá, sufrimos la presencia de un tipo de algas que afectó la prestación del servicio. El tema de este año en particular si responde efectivamente, y no es una excusa, al cambio climático, al cambio en las condiciones del entorno, del medio ambiente”.

“Este año en particular, por la conjunción muy especial de tres factores climáticos, se presentó lo que nosotros denominamos sobrepoblación de algas que nunca se había presentado en nuestra fuente de abastecimiento. Mayores temperaturas, mayor brillo solar y un agua más deteriorada de los normal, repercutió en la producción de agua”, explicó.

Barrera detalló que ante la situación perdieron cerca de un 15% en la producción, “la planta El Bosque fue la más afectada, produce unos 245 mil metros cúbicos tuvo que bajar a unos 225 mil metros cúbicos día, esa pérdida entre 15 mil y 20 mil metros cúbicos día nos obligó a desarrollar una seria de actividades operativas en la ciudad”.

“Tuvimos el problema de que hubo no solamente bajas presiones, si no intermitencia en el servicio, intermitencia en el servicio que afectó especialmente a Barrios como Mandela, Ciudadela 200, Pedro Mártir, barrios que durante estos últimos 3 meses tuvieron una mala calidad en el servicio. Pero no podemos generalizar, le recuerdo que tenemos 310 mil usuarios y los que estábamos refiriendo eran menos de 5 mil, entre 5 mil y 10 mil usuarios eran los que sufrieron ese efecto”, aclaró el gerente.

Insistió, “yo no estoy aquí presentando una excusa, eso no es admisible, pero la condición en el tema de las algas generó ese efecto en la ciudad, inclusive desabastecimiento en momento de alto consumo. Estuvimos presente con planes de contingencia, carrotanques, pero por supuesto la paciencia de las comunidades se agota”.

La personera distrital, Carmen de Caro, mostró su preocupación ante las denuncias que presentaron los ciudadanos, “el agua es un derecho fundamental que debemos respetar, la Personería Distrital ha presentado varias tutelas con respecto a eso y las hemos ganado, el secretario general también lo sabe porque a bastantes barrios en Cartagena le ha tenido que llevar el agua por esas tutelas”.

“El hecho de que no haya un manejo ambiental también nos preocupa. Debió haber un plan de acción para ver cómo evitaban o lo prevenían, que Cartagena este sin agua por falta de prevención de ustedes es inaudito. Estamos trabajando para que el Distrito de Cartagena amplíe la red de agua potable”.

“Que Aguas de Cartagena salga de la ciudad”

En medio del debate el abogado Wilmar Herrera, líder de comunidades afrodecientes, pidió que los españoles salgan de la ciudad, “no sé cuál es el secreto, los alcaldes cuando salen elegidos todos terminan en España y la gran mayoría de líderes que están en la obligación de defender los intereses de la ciudad terminan en Aguas de Cartagena. ¿Cuál es el secreto que hay?, ponemos nosotros en riesgo un derecho fundamental que es el derecho al agua, ¡que tristeza!”.

“Aquí hay que hacer algo porque nuestra gente se está muriendo y esto no puede quedar en un simple debate”, insistió el abogado.

Al clamor de que Aguas de Cartagena salga de la ciudad se unió el concejal Carlos Barrios, quien fue enfático en decir que si fuera el alcalde hace rato hubiese terminado el control Gisaa 1995, (Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado), “yo espero que este gobierno acabe y que llegue un gobierno claro, que no se lleven al Alcalde nombrado para España, allá le venden la planta europea que no se aplica en Cartagena y por supuesto que es la prestación del servicio que se está dando hoy”.

“No entiendo como el Distrito de Cartagena, en cabeza de la Secretaría General, no ha hecho público la famosa auditoria forense del Otro Sí número 3, porque yo también quiero aclarar que el señor alcalde actual de la ciudad de Cartagena fue uno de los mayores beneficiados del Otro Sí #3 firmado por parte de la Administración Vélez porque era socio y accionista”, indicó el concejal.

Aseguró, “no le hablan con la verdad a la ciudad de Cartagena, vuelvo y lo ratifico si yo fuera el alcalde de Cartagena le hubiera dado por terminado el contrato Gissa 1995, porque recordemos que el Otro Sí firmado por la Administración Vélez fue hecho seis años antes del vencimiento de este contrato, que era por 26 años a partir del año 1995. Aguas de Cartagena todavía no ha cumplido con el famoso plan maestro que quedó aprobado en el Otro Sí número 3 hoy debe estar funcionando y no está funcionando”.

“Hoy recordemos que ya va en ejecución 2 años del otro sí 3 y todavía el plan maestro no está en funcionamiento; yo sí creo que hay que desmontar la contribución del estrato 3 en acueducto, porque la cobertura, aunque se dice que esta superior al 95%, creo que no está al 95% como lo dice la norma (…) Aguas de Cartagena a utilizado nuestra infraestructura que viene de las antiguas empresas públicas, la ampliación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado se ha hecho con recursos de los cartageneros”, dijo el concejal Carlos Barrios.

Insistió, “si yo fuera el alcalde de la ciudad de Cartagena yo hubiera dado por terminado este contrato, estoy convencido que jurídicamente existen todos los argumentos. No tuvieron facultades para firmar ese otro sí en cabeza de Carlos Coronado, como secretario general en la administración Vélez”.

El gerente general de Aguas de Cartagena aseguró que la operación es muy eficiente, que tienen una empresa robusta que hace inversiones y está comprometida con prestar un buen servicio, “hay una interpretación equivocada del contrato Gisaa, el contrato tiene unas obligaciones de parte y parte, a cargo del operador y del Distrito. Las obligaciones en la extensión de redes son del Distrito no son de Aguas de Cartagena (...) estamos en el periodo regulatorio 2016-2026, determinado por la resolución 688 de 2014, que representan inversiones de más de $500 mil millones nos queda por invertir en estos últimos 3 años inversiones por algo más de $80 mil millones”.

Respecto al plan maestro que se comprometió en el Otro Sí señaló que, llevan 9 años donde se comprometieron inversiones por $250 mil millones, “nosotros hemos invertidos $174 mil millones de ese plan maestro, nos falta por invertir $74 mil millones que están comprometidos para proyectos de la ciudad, tenemos el proyecto de Tierra Bomba, tenemos el proyecto de extensión y ampliación de redes para la zona norte”.

Con respecto a la solicitud de los resultados de la auditoria forense, el gerente Manuel Vicente Barrera aseguró que le fue ordenada a la Administración y se contrató bajo el marco del estatuto de contratación de Aguas de Cartagena, “se escogió la empresa KPMG la cual hizo su trabajo, se presentaron más de 65 mil documentos para evaluar y la empresa entregó un informe que tiene reserva por parte de quien lo produjo”.

“Le pedimos por medio de una carta a KPMG que nos liberará esa reserva desafortunadamente la respuesta no nos ha llegado, si nos llega la respuesta y podemos revelar inmediatamente daríamos tránsito a entregarlo al concejo”, concluyó.

Pronunciamiento de la Contraloría Distrital

El contralor de Cartagena indicó que hizo un buen recaudo de la información para tomar las acciones necesarias.

“Lo que están advirtiendo tengan la plena seguridad que esta Contraloría hace buen recaudo de la información que ha sido suministrada y que parte de una génesis de tipo contractual. Como bien lo han manifestado en el gobierno del alcalde Dionisio Vélez, con su secretario general Carlos Coronado, realizaron la firma del mal denominado Otro Sí que en realidad contractualmente se denomina como un adicional, en este caso nos dispondremos a revisar este clausulado que es lo que enerva y motiva esta relación contractual que tiene su tipología basada en la ley 142 que regula todo lo concerniente a los servicios públicos domiciliarios”, señaló el contralor Miguel Martínez.

Se comprometió a rendir un informe con base a la información entregada en el debate de control político, “no vamos a dejar de hacer y dejar pasar, no quedara en saco roto esta advertencia que se ha hecho en la plenaria.