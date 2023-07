No va más el peaje en Turbaco: ¿cuál es el futuro de la concesión Autopistas del Caribe?

En Sigue La W, se habló sobre la controversia que ha provocado el cobro del peaje de Turbaco en la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla. Al no llegar a un acuerdo con la comunidad, se tendrá que empezar el proceso de liquidación del contrato que tiene la concesión Autopistas del Caribe.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Autopistas el Caribe han entablado mesas de diálogo con las comunidades cercanas al proyecto Rutas Caribe 2 para alcanzar acuerdos respecto al futuro de los peajes de la obra. Sin embargo, luego de varias negativas por parte del comité ‘No Más Peajes’, este contrato que vale cerca de cuatro billones de pesos podría liquidarse.

Es preciso señalar que esta obra contempla la puesta en marcha de 253 kilómetros de operación y mantenimiento, así como la construcción de 8 intersecciones, 74,58 kilómetros de construcción de doble calzada, 19,80 kilómetros de variantes, 16 puentes peatonales. Esto se suma a la generación de más de 4.000 empleos directos y 2.700 indirectos en la fase de construcción.

La ANI también ha indicado que esta iniciativa, de carácter privado, requiere de $6,2 billones para su desarrollo.

En Sigue La W, Samir Barrios, vocero de la consulta popular No Más Peaje en Turbaco, explicó por qué no se llegó a un acuerdo a pesar de que la concesión aseguró que no cobraría peaje a los vehículos de categoría 1 y 2, sino solo al transporte de carga.

“No se van a hacer inversiones en Turbaco y nosotros ya pagamos una doble calzada. No es que estemos en contra del proyecto, estamos en contra del cobro del peaje porque no tendremos ni un centímetro cúbico de cemento y estamos sitiados de peajes”, afirmó Barrios.

El vocero agregó que el peaje está “dividiendo el municipio”. Además, aseguró que el movimiento cuenta con más de 15.000 firmas que serán entregadas a la Registraduría General de la Nación para que se incluya una papeleta en su municipio en las próximas elecciones regionales del 29 de octubre.

A su turno, Ernesto Carvajal, gerente de la concesión Autopistas del Caribe, se pronunció sobre cuál será el futuro del proyecto si no se cobra dicho peaje en Turbaco.

En primer lugar, consideró “lamentable” el desconocimiento del contrato por parte del comité ‘No Más Peajes’.

“Existe un acta de reversión, porque es una tercera etapa de un contrato de concesión. Es la única forma de que los bienes regresen al estado. Si no se han leído bien el contrato, estamos en fase de preconstrucción y tenemos seis consultas previas, de las cuales hemos protocolizado tres”, explicó el gerente.

Además, se refirió a lo que puede suceder más adelante: “En estas condiciones, va a ser muy difícil que podamos acceder a un cierre financiero, lo que podría traer consecuencias graves para este proyecto”.