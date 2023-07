“No veo la música como una competencia”: Alemor, cantautora colombiana

Para empezar, la artista comentó que nació en Bogotá y fue criada en Cartagena, pero se fue para Estados Unidos a los 12 años, desde allí empezó su carrera profesional.

“Siento que en la mayoría de la sociedad hay una presión de darle importancia a lo que la gente piense, o lo que el círculo social piense, pero yo he sido un poco rebelde de no creer eso (…) me parece importante hacer lo que a mí me hace feliz”, dijo sobre su canción ‘¿Y qué?’

Por otra parte, Alemor comentó que el género urbano no es una opción para ella porque “no me nace hacerlo y me gusta pensar que mi forma de crear es muy coherente. Lo que escribo son cosas que me pasan en el día a día y honestamente la última vez que estuve en una discoteca perreando fue a los 17 años, entonces esa no es una posibilidad para mí”.

Entre otras cosas, la cantautora explicó que “yo no veo la música como una competencia, yo siento que todo el mundo tiene la posibilidad de existir dentro de su forma de expresión y me parece un poco tonto ver algo tan subjetivo como la música que es un arte como una competencia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: