Sistema financiero requiere cambio para avanzar hacia una economía descarbonizada: Petro

En medio del Foro de Mandatarios Progresistas, el presidente Gustavo Petro aseguró que el sistema financiero mundial requiere un cambio para avanzar realmente en el proceso de transición hacia una economía descarbonizada, lo cual considera fundamental para salvar la vida del planeta.

“¿Por qué no creamos los mecanismos de planificación? ¿por qué no cambiamos el sistema financiero mundial que no está hecho para planificar una transición hacia una economía descarbonizada?; eso sería parte del discurso progresista”, dijo el Mandatario.

Así mismo, el jefe de Estado hizo referencia a la propuesta de Colombia que ha llevado a todo el mundo sobre el cambio de deuda por acción climática, lo que conlleva a la transformación del sistema financiero mundial, a partir de reformas en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.

En ese mismo sentido, Petro indicó que, precisamente, para avanzar hacia la descarbonización de la economía también se requiere de cambios en la concepción de los poderes públicos.

“Si no hay una articulación de poderes públicos; si no hay una planificación de esos poderes públicos, no puede haber una transición hacia la economía descarbonizada en la magnitud que se requiere para salvar la vida en el planeta”, concluyó.

Al foro de mandatarios progresistas también asistieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, António Costa; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, entre otros.