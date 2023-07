Gustavo Petro defendió sus pilares de Gobierno, la justicia social y ambiental

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, instaló este jueves 20 de julio las sesiones del Congreso de la República, en donde dio un discurso en el cual defendió en particular el concepto de la vida y las reformas sociales que ha presentado el Gobierno y que se seguirán tramitando en el Legislativo.

El mandatario llegó al Congreso luego de una caminata desde la Casa de Nariño acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez, en donde destacó que no hubo alfombra roja.

#NoticiaW | Así fue la llegada del presidente Gustavo Petro al Congreso para la instalación del nuevo periodo legislativo. pic.twitter.com/dlDulBJKj3 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 20, 2023

Dentro de su discurso, en primer lugar, el mandatario dijo que estas serán una sesiones movidas como las del periodo pasado, y les señaló a los congresistas que “están en el centro el país, es importante tener claro para cada congresista cuál es la posición del Gobierno. No se puede forjar esa idea a través del prejuicio que sólo lleva al desastre de las naciones, tiene que ver con el análisis y la razón, el entendimiento que es lo humano”.

Así mismo, le mencionó a los congresistas que “cada uno de ustedes debe ser consciente de que el Congreso de Colombia esta discutiendo temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano”.

Además, explicó que “Colombia potencia de la vida no es un slogan, es un concepto de Gobierno. No es que me haya vuelto apocalíptico, preservar la vida está en el centro de la razón de la humanidad en todo el mundo. Estamos ad portas de la sexta extinción , el planeta puede seguir pero sin nosotros”, indicó el mandatario al resaltar la importancia de su Gobierno de trabajar por la paz.

“No es el socialismo lo que proponemos. El camino que proponemos tiene dos pilares por ahora, la justicia ambiental, la justicia social, como dos columnas que a lo Sansón alguno quisiera derivar. Esto es lo que nos alumbra”, indicó el jefe del Estado.

Dijo que hay fuerzas, incluso al interior del Estado, que se oponen a estos cambios. Sobre la transición y lucha climática declaró que se debe descarbonizar la economía, “la economía descarbonizada si la queremos construir tiene que generar una esperanza en la sociedad, darle prosperidad a cada una de las personas”.

El mandatario al hablar del temas de las energías limpias, destacó que el defender ese postulado “ya me costó una de mis mejores ministras” , en concreto se refirió a Irene Vélez, quien acaba de salir del Ministerio de Minas, por diversos temas.

Petro destacó como su Gobierno en el tema de lograr las energías limpias, para lo cual incluso sostuvo que se propone que al menos dos dos millones de hogares sean generadores de su propia energía, para lo cual se usarán los paneles solares, con especial atención en el caribe colombiano, con lo cual se estaría llegando a seis gigas, para así poder garantizar una matriz de energía limpia.

Un aspecto más que resaltó fue que su Gobierno ha dinamitado centenares de dragas en Colombia que están siendo usadas por las mafias afectando al pequeño minero, esto porque la normatividad dejó de lado a los mineros pequeños para beneficiar a la gran industria.

“ Es sustancial ese cambio de normas, vamos a presentar un proyecto de ley en este periodo que versa sobre la minería , y espero, que con el debido cuidado en el estudio del proyecto, se vuelva a tener la alianza con la pequeña minería con el estado”, sostuvo.

El mandatario señaló al Congreso que la demanda del carbón y el petróleo van caer en el mundo. “Este Gobierno espera reactivar la agricultura, la industria, el turismo y de ahí vamos a empezar a reemplazar lo que están dejando de comprar el carbón y petróleo”, indicó.

Resaltó que materia de turismo se ha avanzado de manera importante, en especial con el crecimiento de los turistas que vienen del extranjero.

Por otro lado, el jefe de Estado se refirió a la reforma agraria en donde impulsó su discusión y también mencionó que “donde hubo industria, hay reforma agraria”.

También se refirió a su reforma laboral en donde explicó que que busca mayor productividad e igualdad de condiciones para los trabajadores colombianos.