“Me parece una indelicadeza”: Hollman Morris sobre despliegue de RTVC a Gustavo Bolívar

El periodista y exconcejal de Bogotá Hollman Morris calificó como una “indelicadeza” el “despliegue exagerado” que le dio RTVC a Gustavo Bolívar, quien aspira a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones del próximo 29 de octubre.

La intervención de Bolívar duró más de una hora, en la que habló desde su posición como candidato del partido Pacto Histórico.

La respuesta de Morris se produjo por medio de Twitter y estuvo dirigida al director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, quien preguntó al aire si los otros candidatos tendrán la misma oportunidad para intervenir en RTVC.

Morris escribió: “Querido Julio @jsanchezcristo, ante tu pregunta al aire: Cuando quieras estoy en cabina o me llamas y respondo todas tus preguntas. Pero te digo, yo no lo hubiera hecho, me parece una indelicadeza (sic)”.

Querido Julio @jsanchezcristo, ante tu pregunta al aire:



Cuando quieras estoy en cabina o me llamas y respondo todas tus preguntas. Pero te digo, yo no lo hubiera hecho, me parece una indelicadeza. — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) July 21, 2023

Además, Morris aclaró que no hace parte del Sistema de Medios Públicos y desconoce saber qué persona, al interior de la entidad, autorizó a Gustavo Bolívar a hablar por un tiempo tan prolongado.

Al respecto, agregó: “Queridos colegas @jsanchezcristo y @JuanPabloCalvas yo no me he posesionado en RTVC, no tengo injerencia en ninguna de sus decisiones. Desconozco las determinaciones que se están tomando en RTVC (sic)”.

Queridos colegas @jsanchezcristo y @JuanPabloCalvas yo no me he posesionado en RTVC, no tengo ingerencia en ninguna de sus decisiones.



Desconozco las determinaciones que se están tomando en RTVC. — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) July 21, 2023

Finalmente, Hollman Morris explicó que se encuentra fuera de Colombia, tomando unas vacaciones con su familia, por lo que aún no ha definido su futuro político ni ha firmado su vinculación a RTVC.

“Para todos quienes están preguntando por mi futuro político y profesional, les quiero contar: Acabo de pasar unas vacaciones maravillosas con mis hijos, acompañando el grado de mi hija en Ámsterdam. Aún no me he posesionado en RTVC y en el tema político, hasta el 29 de Julio se cierran las inscripciones a la alcaldía de Bogotá”.