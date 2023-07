En esta gerencia de RTVC hay cero tolerancia a cualquier tipo de acoso: Nórida Rodríguez

Para iniciar, Nórida Rodríguez indicó que RTVC tiene que ser independiente y ofrecer información y contenidos que sean reales y que estén de acuerdo con la realidad del país. Añadiendo que ponerle fin a la televisión analógica es uno de los proyectos más importantes en los que trabaja.

“Ese es uno de nuestros proyectos más inmediatos, es algo en lo que ha insistido el presidente y el ministro Lizcano, estamos trabajando muy fuerte para implementar todas las estaciones de televisión digital terrestre y así poder apagar la televisión analógica”, dijo.

En cuanto a los contenidos que suministra actualmente RTVC, la directora comentó que “es un espacio que cumple una función en donde todas las entidades públicas tienen la posibilidad de poner al aire sus proyectos y de trabajar en ciertas campañas de su interés, vale la pena mantenerlo porque es una fuente de financiación para los medios públicos que a través de los cuales obtenemos recursos propios”.

Especificando que los programas que son emitidos en el Canal Institucional no son programas promocionales, “la televisión está disponible para el que quiera, las entidades están en su derecho y en su obligación de comunicar lo que están haciendo. A través del MinTIC tienen una financiación muy puntual y se hace a través de proyectos específicos y nosotros como empresa industrial y comercial del Estado estamos en la obligación de producir recursos propios”.

Por otra parte, se refirió a Hollman Morris y el papel que tendrá en la entidad. Allí dejó claro que “yo creo que Hollman y yo vamos a poder hacer un gran equipo, valoro mucho las cualidades y lo que él sabe. Estoy concentrada en hacer mi trabajo y creo que Holman va a hacer lo mismo. La que está sentada en el puesto de la gerencia soy yo y desde allí quiero trabajar en equipo y poder desarrollar los proyectos que tenemos”.

Además, también habló sobre las acusaciones que se generaron en años anteriores contra Morris por presunto acoso sexual. “En esta gerencia hay cero tolerancia a cualquier tipo de acoso, respecto a eso, obviamente estamos preparados para cualquier situación de pudiera llegar a surgir con unos protocolos sobre todo en la prevención”.

Por último, respondió a los cuestionamientos que hay por su experiencia en el sector. “Soy una persona honesta, decente y transparente, lo he demostrado no solo como actriz. Yo he sido gestora cultural, me he desempeñado como productora general, directora ejecutiva y productora de contenidos desde el Festival de Cine Verde, en donde he tenido mucha experiencia en contratación. De todas maneras, tengo mis limitaciones y para eso estoy muy bien rodeada.”

Escuche la entrevista completa a continuación: