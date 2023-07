No se nos reconoce por asumir costo de ser recaudadores de impuestos: vocero de notarios

Eduardo Durán, vocero del Consejo de Notarios, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las quejas de varios ciudadanos que señalan que en muchas notarías solo es permitido el pago en efectivo y no con tarjetas.

Sobre esto, Durán explicó que “hay que tener en cuenta que la mayoría de los ingresos que recibe la notaría son recursos para terceros, es decir, las 930 notarías que existen en el país son oficinas recaudadoras de impuestos, cada trámite conlleva el pago de una serie de impuestos, unos que van con destino a la Dian, otros a beneficencias y otros a la Superintendencia de Notariado”.

Asimismo, indicó que “el notario debe cubrir el costo de la operación del servicio con los ingresos que recibe, entonces desde ese punto de vista, no puede acarrear una comisión del 1.6% cuando el notario al hacer un trámite solo recibe el 3 x 1000″.

En esa misma línea, el notario comentó que se han dirigido a las entidades financieras para buscar una solución, pero no han obtenido una respuesta favorable para no cobrar esa comisión. “Valdría la pena que se pusieran de acuerdo entre las entidades gubernamentales que reciben los impuestos, las entidades financieras y las mismas notarías para buscar mecanismos que nos permita hacer esos recaudos para que la gente no tenga que llegar con las sumas en efectivo a los despachos notariales”.

Escuche la entrevista completa a continuación: