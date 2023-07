“Tomás Uribe estaba en reunión de los Nule y Odebrecht como intermediario”: Gerardo Reyes

Gerardo Reyes, director de Investigación de Univisión, habló en El Reporte Coronell sobre la supuesta reunión de Odebrecht, los Nule y Tomás Uribe que se llevó a cabo en Panamá.

“En octubre de 2010, Miguel Nule, que afrontaba una acusación por un fraude millonario, me contactó en Miami, me dijo que estaba muy nervioso porque pensaba que si regresaba a Colombia lo iban a matar, entonces me entregó documentos y grabaciones”, dijo.

De esta manera, Reyes sostuvo que Tomás Uribe estaba en esa reunión como “intermediario” entre los Nule y Odebrecht, según le contó Nule.

“Cuando le pregunté cómo había comenzado su relación con Odebrecht y su participación en la Ruta del Sol, me contó que meses antes de la licitación se reunió en Panamá con André Rabello y sin darle importancia me dijo que en la reunión estaban Tomás Uribe, su primo y un representante del gobierno panameño que identificó como Juan Eslava y Leonardo Carreño”, aseguró.

“Nule me dijo que Tomas Uribe estaba ahí como intermediario para facilitar una alianza entre la firma brasilera y los Nule”, añadió.

Asimismo, Reyes destacó que la información que le dio Nule es que la reunión se hizo en la oficina de la presidencia de Odebrecht en Panamá.

¿Qué papel cumplía Tomas Uribe en la reunión?

“Le pedí su versión a Tomas Uribe y nunca me respondió. El expresidente (Álvaro Uribe) siempre fue reacio para hablar del tema. Cuando una reportera de Panamá le preguntó su opinión sobre lo ocurrido y una explicación del por qué estaba allá su hijo, respondió que no le preguntara por chismes de bandidos”, comentó.

