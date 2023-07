Ping pong electoral con Carlos F. Galán: estas son sus propuestas a la Alcaldía de Bogotá

Bogotá

El exconcejal Carlos Fernando Galán, quien destapó su postulación a Alcaldía de Bogotá en días pasados, respondió a las preguntas del ‘Ping pong electoral’ de W Fin de Semana: ¿cuál es su propuesta contra la inseguridad? y ¿cómo solucionar los trancones? fueron algunas de ellas.

Cabe recordar que Galán vuelve a aspirar al segundo cargo más importante del país cuatro años después de haber quedado de segundo en la competencia detrás de la hoy alcaldesa Claudia López, cuando sacó poco más de un millón de votos.

Sin embargo, el pasado 18 de julio, Galán anunció que vuelve al ruedo político con su postulación a través de un video en el cual expresó: “Hoy vuelvo a aspirar a la Alcaldía de Bogotá, la ciudad que mejor conozco, la que más amo, la que por años he estudiado”.

Galán también aseguró que, “con las lecciones del pasado y las ilusiones del futuro, quiero ser alcalde de la ciudad que mejor conozco y que más amo. Vamos a devolverles Bogotá a los ciudadanos”.

El ahora precandidato recibió el apoyo del partido En Marcha, liderado por el exministro Juan Fernando Cristo y con el cual se tiene previsto que presenten listas conjuntas para el Concejo de Bogotá.

¿Cuál es su propuesta contra la inseguridad?

“La política de seguridad de este Gobierno fracasó. Yo voy a cambiar el enfoque: no podemos seguir persiguiendo a los delincuentes en el último eslabón de la cadena delincuencial, es decir, solamente al ladrón en la calle. No podemos estar capturando al ladrón para que lo liberen en unos días, hay que desarticular desde el origen. Segundo, utilizar la tecnología no solamente para judicializar sino para reaccionar de forma inmediata y prevenir –en particular en el sistema de transporte público y en los parques–. Tercero, voy a hacer un esfuerzo grande y sin precedentes para apoyar a las víctimas”.

¿Qué hacer para bajar el desempleo y generar más empleo formal?

“Le voy a apostar a profundizar la estrategia de Bogotá 24 horas. Ampliar la actividad en la ciudad en diferentes sectores va a permitir más empleo formal. Segundo, la informalidad en Bogotá requiere de un apoyo para que esos emprendedores reciban un apoyo del Distrito que les permita formalizarse. Tercero, transformación digital: las microempresas de Bogotá generan la inmensa mayoría de empleos de Bogotá y en mi gobierno vamos a acompañarlas con herramientas más eficientes, aprovechar más la tecnología y tener oportunidades de crecimiento. Conectar a las microempresas bogotanas con canales de venta a nivel internacional”.

¿Cuál es la solución para los trancones en Bogotá?

“Voy a terminar el metro, se requiere. No lo voy a echar para atrás, no vamos a frenar el proyecto. Mientras que hacemos esa infraestructura y concretamos la segunda línea, vamos a diseñar un plan de choque de gestión del tráfico: vamos a hacer vigilancia con gerencia en vía para garantizar que nadie pare. Semaforización inteligente, que ya existe, pero la vamos a aprovechar mejor. Se requiere un plan de choque por las obras que vienen y lo vamos a implementar”.

¿Cómo resolver el embotellamiento en las entradas y salidas de Bogotá?

“Ese es un trabajo que hay que hacer con el Gobierno Nacional y hay que aprovechar la Región Metropolitana. Unidos, Bogotá y los municipios vecinos trabajemos para que el Gobierno Nacional ponga los recursos que corresponden para mejorar los accesos a Bogotá (…) hay que garantizar mejora en el norte, en la Autopista Sur, la salida a Villavicencio y vamos a garantizar que se amplíe la entrada por la 80, la 13 y la 63. Me gusta el pico y placa regional, es positivo y lo voy a continuar”.

¿A qué política de Claudia López dará continuidad y a cuál no?

“Voy a continuar con Jóvenes a la U, es un programa que lleva 36.000 jóvenes a universidades públicas y privadas, es un esfuerzo importante; lo vamos a continuar y ampliar. También (se mantendrá) el sistema distrital del cuidado. Lo que voy a cambiar por completo es la política de seguridad”.

Preguntas rápidas