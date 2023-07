¿Es posible acelerar el metabolismo para adelgazar?

Según la biblioteca de medicina, Medline Plus, el metabolismo “es el proceso que su cuerpo utiliza para convertir la energía a partir del alimento para todas sus funciones, ayudándolo a respirar, pensar, digerir, hacer circular la sangre, mantenerse caliente cuando hace frío y mantenerse fresco cuando hace calor”.

Por esto se puede intuir que el tener un metabolismo rápido también ayudará a quemar calorías de una forma más efectiva, caso contrario con las personas que tienen un metabolismo lento, que tienen mayores dificultades para quemarlas y, por ende, de controlar su peso, surgiendo la duda de “¿cómo acelerar el metabolismo para adelgazar?”.

Sin embargo, se pueden crear muchos imaginarios al respecto que no son más que mitos sobre su salud. Estos son algunos mitos relacionados, según Medline Plus:

Ejercicio

Si bien, usted puede quemar más calorías haciendo ejercicio que en una vida sedentaria, debe tener claro que esta función de su cuerpo solo se llevará a cabo mientras se encuentra desarrollando la actividad. Si después del ejercicio sigue consumiendo las mismas calorías no adelgazará con efectividad.

Alimentación

La buena alimentación es clave para un buen metabolismo, pero es importante destacar que alimentos como té verde, la cafeína y los ingredientes picantes no le ayudarán a bajar de peso como se cree, debe consumir productos con buen valor nutricional, lejos de los remedios caseros para adelgazar.

Comer entre comidas

No hay validez científica que asegure que comer entre comidas acelere su metabolismo, al contrario, puede acostumbrar a su cuerpo a comer en mayor medida. Este mecanismo solo se recomienda en los atletas que quemas calorías constantemente.

Dormir bien

Según Medline Plus, “un buen descanso en la noche no acelerará su metabolismo, pero no dormir puede llevarlo a aumentar de peso”, siendo recomendable tener un descanso efectivo.

Subir de peso por la edad

Uno de los rumores en cuanto al metabolismo es que una persona, a medida que envejece tendrá un metabolismo más lento, lo cual es verdadero en cierta medida pues a medida que pasan los años la actividad física reduce, haciéndose necesario el ejercicio y la alimentación saludable para evitar el aumento de peso con la edad.