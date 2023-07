Durante 18 años, Alkosto ha vinculado a personas con discapacidad en sus almacenes

Alkosto se convirtió en referente en cuanto a vinculación laboral de personas con discapacidad a nivel nacional. Se trata de una de las principales barreras que enfrenta esta población. En 2022, por ejemplo, el país registraba que solo una de cada cinco personas con discapacidad tenía empleo.

Maira Alejandra Ladino es una de las trabajadoras de Alkosto que, además de encontrar una oportunidad laboral, también logró culminar su bachillerato y cursar una carrera técnica con el SENA gracias a un convenio que la empresa tiene con la institución, que los capacita como auxiliares logísticos en almacenes de cadena.

Maira cuenta que estudiaba en la mañana y trabajaba en el almacén en la tarde. Para ella, lo más valioso fue sentir, en su mismo trabajo, la compañía y el apoyo de personas que también tienen discapacidad. “Con mi trabajo me siento súper segura, confiada. Le dan excelentes oportunidades a uno (...) A muchos de pronto no nos tienen en cuenta y no nos ven capaces, pero Alkosto sí nos da esa oportunidad de demostrar que lo somos”, comenta.

Pese a ser una de las compañías más grandes de su industria en el país, Alkosto reconoce que este tipo de políticas incluyentes también se pueden replicar en pequeñas y medianas empresas, que representan más de 95% del tejido empresarial colombiano. La clave está en tener voluntad y hacer a un lado los estigmas que no dejan ver que las personas diversas generan gran rentabilidad en las compañías.

“Las microempresas no necesitan particularmente un área de gestión humana para apostarle a la diversidad, sino perder el miedo. Con uno que vayan contratando se hace la diferencia”, agrega Carolina Palacio, subgerente de gestión humana de Alkosto.