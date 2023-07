Penalistas coinciden en que no era necesaria la captura de Nicolás Petro

Revuelo sigue generando la captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro, en medio de la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta en su contra por presunto lavado de activos.

Precisamente varios abogados penalistas cuestionaron la detención, afirmando que no era necesaria y que solo bastaba el llamado a imputación de cargos.

La primicia del director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, sacudió al tiempo a los sectores políticos y judiciales del país, pues es la primera vez que es capturado el hijo de un jefe de Estado en Colombia.

El primero en pronunciarse a través de las redes sociales fue el reconocido abogado penalista Iván Cancino, quien señaló en su cuenta oficial de Twitter que, “es hora que los jueces de garantías defiendas aún más la libertad del procesado”, refiriéndose a lo que ocurrió con el hijo mayor de Gustavo Petro.

“La Fiscalía no puede seguir capturando cuando sea suficiente el llamado a imputación. Es hora los jueces de garantías defiendan aún más la libertad del procesado. La responsabilidad sabiondas penal se determinará en un juicio con garantías y como regla general en libertad”, mencionó.

Entre tanto, el también penalista Felipe Álzate, se pronunció sobre la innecesaria captura de Petro, cuando esta investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ha sido tan pública.

“Más allá de la responsabilidad penal de Nicolas Petro, creo que no existen motivos o fines para su captura. A pesar de lo público del caso, él se ha presentado, no ha salido del país, contrató abogados, se conocen la mayoría de pruebas, etc.; ojalá den con un buen Juez de Garantías”, dijo Álzate.

También opinó el abogado Miguel Ángel del Río, quien fue incluso más allá de la simple crítica a la Fiscalía por la captura de Nicolás Petro, sino que además calificó la detención como un ‘show’ motivado por la retaliación.

El penalista ha cuestionado en reiteradas oportunidades al fiscal general, Francisco Barbosa, y a muchas de sus decisiones.

“ No había necesidad de capturar a Nicolás Petro . Si la Fiscalía tiene elementos de convicción bastaba una citación a imputación de cargos o medida. A esta fiscalía sólo la motiva el show y la retaliación. Derecho penal del enemigo”, aseguró el abogado Del Río.

En la mañana de este sábado 29 de julio se hicieron efectivas las capturas no solo de Nicolás Petro sino también de su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez Castro.