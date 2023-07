El Gobierno Petro es todo lo que una vez cuestionó: senador David Luna

Este sábado 29 de julio W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación hizo efectiva la captura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro.

Por medio de un comunicado el ente acusador dio la noticia. “La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 06:00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y Daysuris del Carmen Vásquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”.

Lo anterior desató diferentes reacciones de todos los sectores políticos del país, dentro de estos la de la oposición. Por los micrófonos de W Fin De Semana pasó el senador del Partido Cambio Radical David Luna para expresar su reacción tras la captura de Nicolás Petro.

“Lo primero es señalar que la justicia y su independencia debe ser respetada. Todos los fallos que ella profiere esperamos como colombianos tengan el sustento técnico, de investigación y legal”, inició diciendo el senador.

Como siguiente punto, Luna destacó la reacción del presidente Gustavo Petro. “Lo segundo reconocer el mensaje que acaba de enviar el presidente, donde más allá de su dolor personal, señala con contundencia que respetará las decisiones de la Fiscalía y que otorgará garantías”.

Además, declaró que “lo tercero desde el punto político es muy importante señalar que hay una gran ironía, el Gobierno del presidente Gustavo Petro es todo lo que una vez cuestionó”.

Por otro lado hizo un llamado para que la situación sea resuelta prontamente de tal manera que no influya en la gobernabilidad del presidente.

“Desde el punto de vista personal es un dolor familiar y por su puesto lo respeto, siento que todos debemos hacerlo, pero también hay un efecto político complejo que esperamos sea resuelto prontamente por el Gobierno porque el país no puede congelarse y tenemos que seguir adelante, él gobernando y nosotros ejerciendo la oposición”, dijo.

Así mismo, expresó que “lo que se cuestiona no son solo financiaciones de campañas presidenciales sino delitos de enriquecimiento ilícito y otros que son muy graves desde el punto de vista judicial. El presidente Petro tomó la determinación de acabar con su coalición de Gobierno y ha tratado de reconstruirla por medio de mecanismos que no comparto. Nosotros desde Cambio Radical hemos ejercido oposición desde el día uno, no daño”.

Escuche la entrevista completa a continuación: