Ping pong electoral con Roberto ‘El Chontico’ Ortiz: sus propuestas a la Alcaldía de Cali

El pasado martes 25 de julio el concejal Roberto ‘El Chontico’ Ortiz oficializó, ante la Registraduría, su candidatura para la Alcaldía de Cali por el Movimiento ‘Firme Con Cali’, tras entregar alrededor de 200.000 firmas. Cabe resaltar que Ortiz es quien lidera las encuestas de intención de voto en esta ciudad.

El ahora candidato respondió a las preguntas del ‘Ping Pong electoral’ de W Fin de Semana, ¿cuál es la propuesta contra la seguridad? ¿Qué pasará con el Mio? Fueron algunas de ellas.

¿Cuál es su propuesta contra la inseguridad?

“Nosotros queremos hacer en nuestra alcaldía una política ciudadana de seguridad integral donde invertiremos 150.000 millones, vamos a tener bloques de búsqueda para encontrar a los criminales que hoy tienen azotada a la ciudadanía en Cali. Vamos a invertir en cámaras inteligentes para identificar los rostros criminales. Vamos a fortalecer la patrulla escolar para proteger los entornos educativos. También pagaremos con información para dar con los antisociales que tienen arrinconados a los caleños”.

El futuro del MIO: ¿Cuál es la estrategia para salvar este sistema de transporte masivo?

“Lo volveremos un sistema multimodal donde el mío siga funcionando por las troncales. Le vamos a pedir a los señores informales que nos sentemos en una mesa para entender que entre todos tenemos que salvar el MIO. Seguiremos fortaleciendo las estaciones del MIO, tendremos que mantener un acercamiento entre la Policía y el Metro Cali para que no roben en las estaciones o en los buses”, manifestó el candidato.

¿Cómo trabajará con el sector empresarial?

“Permitiéndoles que lleguen los empresarios a Cali. No vienen artistas y tampoco se hacen grandes conciertos porque primero no hay seguridad, segundo no hay garantías de parte de la administración. Le vamos a dar a los empresarios garantías para que inviertan en Cali, pero para eso tenemos que proteger la ciudad, embellecer los parques. Y también crearemos el banco de oportunidades, donde les prestaremos 100.000 de pesos a los jóvenes y madres caleños para que emprendan y sin intereses”.

¿Cómo combatir el transporte informal?

“Lo que planteamos es que los informales, que hoy transportan 330.000 pasajeros al día u que son los reyes de la informalidad, se habilite una mesa articulada para llegar a un acuerdo y articular un sistema masivo de transporte”.

Estado de la malla vial: ¿cuál es la alternativa para su reparación?

“Vamos a invertir un millón de pesos para hacer ocho complejos viales en Cali y arreglar la malla vial de la ciudad. Haremos ocho puentes en sitios que causan congestión”.

Preguntas rápidas

¿Corfecali debe seguir ejecutando la Feria de Cali? “Sí, pero con organización y con renovación”.

"Sí, pero con organización y con renovación". ¿Rumba callejera sí o no? "Reorganizarla para que sea en las discotecas, las calles son para el disfrute ciudadano".

¿Cali debe ser militarizada? "No, creo que debemos fortalecer nuestra Policía con unos carros blindados".

¿Se recuperarán los espacios que se tomaron en el marco del Paro Nacional? "Los vamos a recuperar con los mismos jóvenes que los vandalizaron. Les pediremos que hagamos grafitis dedicados a la recuperación de Cali".

¿Privatización en Cali? "No, nunca".

¿Se mantendrá la restricción del parrillero hombre en Cali? "Sí, así como está se mantendrá".

¿Buscará ampliar el horario de rumba en Cali? "Actualmente lo tenemos hasta las 3:00 de la mañana. Nos sentaremos con los empresarios de la noche para determinar si es conveniente extenderlo hasta las 4:00 o 5:00 de la mañana, pero siempre concertado".

¿Metro para Cali? "En el Plan de Desarrollo el presidente Petro dejó dinero para unos estudios que iniciaremos para que Cali de inicio a la construcción del metro".

¿Mantendrá el monumento a la Resistencia levantado en el paro del 2021? "Cali tiene muchos más problemas para fijarnos en esto, pero le pediremos a los muchachos que organicen aquí. No lo quitaremos, lo organizaremos para que sea un sitio recordatorio de algo que pasó en Cali".

¿Incluirá el pico y placa para las motos? "No, no lo incluiremos. No los perjudicaremos".

¿Realizará alianzas con liberales? "Sí, yo me hice representante a la Cámara por el Partido Liberal, senador por el Partido Liberal. Yo soy con esencia liberal".

