WILD LIFE Sydney Zoo y su papel en la conservación de especies animales: ¿cuál es?

Australia y Nueva Zelanda se encuentran hoy por hoy en el foco de la sociedad debido a que son los anfitriones del Mundial femenino 2023. W Radio se encuentra en esos países acompañando a la Selección Colombia y también para conocer más sobre la cultura de esas zonas del mundo.

Por este motivo, W Radio estuvo en el WILD LIFE Sydney Zoo de Australia conversando en W Fin De Semana con Andrea*, una de sus guías, quien relató la importancia que tiene este establecimiento en materia de conservación animal.

“Soy de Brasil, vine a Australia para visitar y me encanté. Encontré el zoológico y me enamore de los animales, regresé a estudiar porque no sabía nada, estaba como voluntaria por un año y luego inicie como tal el trabajo, llevo cuatro años”, dijo Andrea* sobre cómo llegar a trabajar en ese lugar.

Así mismo, explicó que “en Australia tomamos mucho cuidado con los animales, vi cómo los canguros, por ejemplo, tienen la opción de estar con las personas, pero en una zona segura (para ellos). En este país tenemos los más cuidados posibles, tenemos muchas cosas que que hacer bajo una organización para mantener todo de manera especifica”, contó.

También contó que en ese lugar hay “programas para la conservación de los koalas por ejemplo, están en resigo de extinción y podemos cuidarlos, hay muchos programas de cría y mejoramiento con los demonios de Tasmania también por ejemplo”, haciendo referencia a otras especies nativas de esa zona del mundo.

Dijo finalmente que allí “tenemos un programa de voluntarios, rescatamos todo tipo de animales. Tenemos una organización específica dentro de este zoológico para la conservación animal, es un fondo del que sacamos dinero para programas de conservación, recaudamos fondos para los animales afectados en Ucrania por ejemplo”.

Andrea* guía de WILD LIFE Sydney Zoo. Foto: W Radio. Ampliar

Escuche la entrevista completa a continuación: