Opinómetro: 82% de los colombianos piensa que existe una crisis de seguridad en el país

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A para W Radio, se les preguntó a los colombianos sobre la inseguridad que se vive en las principales ciudades y demás zonas del país.

A propósito, ante la pregunta: ¿En su concepto en Colombia hoy existe o no una crisis de seguridad? El 82% de las personas señaló que sí, un 11%, un 3% no sabe y el 5% no respondió.

Por otro lado, el Opinómetro mostró que la aprobación de la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a caer y se ubicó en el 31%.

Sobre la noticia del nombramiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, el 66% de los colombianos se mostró en desacuerdo, el 15% de acuerdo y el 12 % no sabe al respecto.

Otro de los puntos que se les preguntó a los colombianos fue sobre el aumento del salario para los congresistas que quedó aproximadamente en una mensualidad de 43 millones de pesos: 86% está en desacuerdo, 6% de acuerdo y 6% no respondió.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección 26 al 28 de Julio de 2023

4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W.

6. Fuente de financiación La W.

7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (257), Barranquilla (53), Cartagena (25), Montelíbano (1), Montería (13), Santa Marta (15), Sincelejo (4), Soledad (4), Valledupar (12), Armenia (6), Bello (10), Florencia (3), Ibagué (6), Manizales (13), Medellín (92), Neiva (9), Pereira (13), Bucaramanga (43), Cúcuta (11), Facatativá (3), Floridablanca (3), Girón (3), Soacha (15), Villavicencio (12), Cali (56), Palmira (3), Pasto (7) y Popayán (8).

15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó Gustavo Petro, Salvatore Mancuso.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio Seguridad, gestor de paz, financiacion al ELN, salario de los congresistas.

19. Preguntas concretas que se formularon Ver las preguntas en el capítulo “General”

20. Fecha de entrega del informe 30 de Julio de 2023