Petro pidió centralización de información de contratación del gobierno pasado con la OEI

Luego de que se conociera que ningún ente de control del país pueda vigilar los recursos de organismos internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos, el presidente Gustavo Petro se refirió el tema, dando una serie de indicaciones.

“Cerrando nuestro consejo de ministros he pedido centralizar toda la información de contratación en el pasado gobierno con la Organización de Estados iberoamericanos, OEI”, dijo el mandatario.

El mandatario, agregó, “la información debe contener volúmenes de contratación, total de los dineros públicos girados y niveles de ejecución real de los programas y proyectos”.

Esto luego de que La W revelara en exclusiva una parte del informe que realizan funcionarios de la Contraloría que revela las presuntas irregularidades de ejecución que habría en los convenios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) entre 2020-2022, es decir, cuando el hoy contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, era el director adjunto en Colombia.

Entre esos, convenios con n la Gobernación Magdalena FOME; el Ministerio de Deporte; el Fondo Colombia en Paz; la Aerocivil, entre otros.

Al respecto, Zuluaga respondió que no existen auditorías intermedias, “toda vez que un resultado o hallazgo es el producto de surtir el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen los sujetos vigilados”.

Agrega que lo revelado por W Radio no es un informe oficial, y que la Diari no tiene competencias para adelantar auditorías, por lo que no está adelantando investigaciones contra la OEI, ya que al ser un organismo internacional no es vigilado de esa entidad.

Finalmente, dijo que varios de esos contratos han sido liquidados