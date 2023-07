Contralor responde a polémicos hallazgos de la CGR sobre convenios de OEI

El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, respondió al informe preliminar que realiza la Contraloría y que reveló La W el pasado 27 de julio en el que se mencionan presuntas irregularidades en los convenios de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI en la época en la que Zuluaga dirigía esa entidad.

Asegura que no existen auditorías intermedias, “toda vez que un resultado o hallazgo es el producto de surtir el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen los sujetos vigilados”.

Agrega que lo revelado por W Radio no es un informe oficial, y que la Diari no tiene competencias para adelantar auditorías, por lo que no está adelantando investigaciones contra la OEI, ya que al ser un organismo internacional no es vigilado de esa entidad.

Sobre los convenios, aseguró que el de la Gobernación del Magdalena está liquidado con el paz y salvo de las partes. El de la Procuraduría se ejecutó y está en etapa de liquidación y “no existe dictamen alguno que indique irregularidad”.

El de la Aerocivil, advierte el contralor, que la OEI se comprometió a entregar un sistema de información el cual fue entregado recientemente.

Además, dice que el del PNIS está en liquidación “y las entidades tendrán la oportunidad de revisar los temas en los que exista alguna controversia, y su ejecución no estuvo bajo mi gestión”.

Y agrega que el del Ministerio del Deporte no se firmó ni ejecutó en su gestión.

“Los convenios que firmé como director en ese entonces que no son más de 20 vigentes, en el mes de septiembre de 2022 los dejé al día técnica y financieramente, y si hoy algunos de ellos tienen alguna dificultad hoy, debe responder la directora y el organismo por las ejecuciones de estos últimos meses”, remató.

Finalmente, Carlos Mario Zuluaga advierte que para los temas y asuntos donde la OEI tiene convenios que sean objetos de auditoría o procesos se declaró impedido.